Perú ganó en Barranquilla y está en zona mundialista

Con gol de Edison Flores, a los 39 minutos del segundo tiempo, la selección peruana de fútbol venció este viernes 1-0 a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y ascendió al cuarto puesto, que le pemite ubicarse en la zona de clasificación directa al Mundial Qatar 2022.

El elenco de Reinaldo Rueda hizo todos los méritos para quedarse con el triunfo, pero le faltó eficacia a la hora de definir. Además, se encontró con un Pedro Gallese inspirado, que salvó a la visita con una atajada impresionante en el segundo tiempo.

En el mejor momento de Colombia, Perú aprovechó su única jugada clara en el partido. Edison Flores escapó de contraataque y definió al primer palo. El arquero David Ospina no respondió de la mejor manera y los del "Tigre" Gareca rompieron el cero.

No hubo tiempo para más y Perú se quedó con un triunfo clave ante Colombia y se mete en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022 y el martes desde las 23 recibirá a Ecuador. Por su parte, Colombia acumula su sexto partido sin ganar, todos sin anotar goles, y por ahora se queda afuera. Visitará a la Selección Argentina el martes desde las 20:30 por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Síntesis

Colombia 0 / Perú 1

Colombia: David Ospina; Johan Mogica; Davinson Sánchez, Yerry Mina y Guillermo Cuadrado; Luis Diaz, Mateus Uribe, Wilmar Barrios y James Rodríguez; Rafael Borré y Radamel Falcao. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, Sergio Peña, André Carrillo; y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Gol ST: 39' Edison Flores (P).

Cambios ST: al inicio Edinson Flores x Peña (P), 19' Luis Abram x López (P), Christofer González x Yotún (P), Miguel Araujo x Zambrano (P), 20' Miguel Borja x Falcao (C), Steven Alzate x Borre (C), 27' Yimmi Chara x Uribe (C), 38' Santiago Ormeño x Lapadula (P), 46' Fredy Hinestroza x Mogica (C) y Harold Preciado x Barrios (C).

Amonestados: Mina (C). Carrillo, Cueva (P).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.