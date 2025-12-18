"Petro" y Gimnasia definen el título en Primera Femenino

Será este jueves a las 21:30 en el gimnasio Cemento Comodoro. Antes, La Fede y Náutico Rada Tilly jugarán por el tercer puesto del torneo Clausura.

Petroquímica y Gimnasia y Esgrima definirán este jueves el título del torneo Clausura de básquet de Primera Femenino, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30. Los árbitros de este encuentro serán Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera.

El “Verdolaga” viene de vencer en una de las semifinales a Náutico Rada Tilly por 79-28 y de esa manera selló su pase para la final por el campeonato.

Por su parte, el “Verde” dejó en el camino a Federación Deportiva al vencerlo por 60-42, y de ese modo se metió en la definición.

Este jueves, la acción arrancará a las 20 con el partido por el tercer puesto entre La Fede y Náutico. Los árbitros serán José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Y luego llegará la gran final femenina, partido con el que se cerrará la temporada basquetbolística a nivel local.

Programa

JUEVES 18

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 3º puesto: Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 1º puesto: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.