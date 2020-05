Petroleros iniciaron medidas de fuerza por pago parcial de sueldos

Hasta el momento se desconoce el alcance total de la medida de fuerza pero se sabe que los focos del conflicto están confirmados en las contratistas San Antonio Internacional, HuinOil, Pecom, Bolland y AESA Servicios, las que habrían argumentado que no recibieron los fondos suficientes por parte de las operadoras de yacimientos.

Al respecto, el integrante de la comisión directiva de Sindicato Petrolero Santa Cruz y al mismo tiempo diputado por Las Heras, Hernán Elorrieta dijo que el paro se decidió el jueves y que “mientras no esté todas la plata, no se trabaja”.

Además, el dirigente gremial y legislador indicó que lo sucedido no estaba previsto ya que “la semana pasada las empresas habían dicho que pagaban el 100% y anoche nos notificamos que no fue así, es decir que no cumplieron”.

Asimismo sostuvo que la crisis del sector que argumentan grandes compañías debido a la baja internacional del precio del crudo es relativa porque “lo que están haciendo es juntar el petróleo y eso es un plazo fijo para ellos. Lo van a vender a más de 100 dólares cuando esto levante, es decir que no están tirando, ni lo están perdiendo”.

Por su parte, el principal referente del gremio en Caleta Olivia, Pablo Carrizo dijo que el jueves se cumplió el cuarto día hábil para el pago de sueldos y varias empresas no realizaron el pago de sueldos de manera normal, algo que nunca fue un tema que estuvo en discusión.