Petroleros preparan medidas de fuerza

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió Javier Milei comenzó a regir este viernes y los gremios están en alerta. La medida pone en riesgo los derechos de los trabajadores y podría generar una ola de despidos.

Mediante un documento que lleva la firma de Jorge Ávila (secretario general del gremio y diputado nacional), Carlos Gómez (secretario adjunto) y Héctor Millar (tesorero), el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut les informó a las cámaras empresariales que si avanzan con las medidas establecidas en el decreto que anunció el presidente se iniciarán medidas de acción directa y se romperá con la paz social.

El gremio de petroleros convencionales considera que la medida es inconstitucional y que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores.

“Mal que le pese a algunos, inclusive al Poder Ejecutivo Nacional, la posibilidad concreta y específica de deliberar, negociar y alcanzar acuerdos para la formación de la voluntad colectiva por medio de la conformación de las mayorías lograda para sancionar una ley no puede ser vulnerada por la voluntad de una persona para implementar un programa político general a espaldas de esa representación popular. Eso es inconstitucional por su esencia profundamente anti republicana”, subraya el documento.

Asimismo, la entidad considera que el Gobierno nacional viola la Constitución Nacional y les permite a determinados sectores para avasallar los convenios colectivos de trabajo.

“Afirmamos que no se va a generar más empleo eliminando las sanciones por fraude laboral; no vamos a mejorar la competencia y derramar prosperidad sino que se está premiando a quien explota la necesidad de los humildes y compite deslealmente; y no vamos a proteger a los trabajadores abaratando las indemnizaciones por despido y reduciendo la inestabilidad con la ampliación irrazonable de hasta ocho meses el periodo de prueba excluyendo contratos típicamente laborales y colocándolos en la órbita del código civil y comercial facilitando la negociación y renuncia de derechos que solo perjudican al trabajador por ser la parte más débil”, cuestiona el documento.

“No vamos a lograr mayor justicia social eliminando normas protectorias del trabajo humano y de los trabajadores: no vamos a generar más empleo de calidad facilitando la intermediación de trabajadores como si esto fueran una mercancía; y no vamos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores eliminando normas regulatorias en materia de jornada de trabajo y trabajo en jornada suplementaria”, afirma.

“En suma: solo se mejorará la situación de aquellos que buscan la rentabilidad y se olvidan de la persona humana”, crítica.

EN JUEGO LA PAZ SOCIAL

El Sindicato de Petroleros Privados advirtió a las empresas que, si se adoptan las normativas impuestas en el DNU, se realizarán medidas de fuerza que pueden ir agudizando con el tiempo. “Le solicitamos a todo el sector gremial empresario que se rechace todas las disposiciones y que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores petroleros de la provincia del Chubut no aplicando ninguna de las disposiciones que en forma inconstitucional y perjudicialmente dictara el Poder Ejecutivo Nacional”, evaluó.

“En caso de intentar aplicar las disposiciones peyorativas de derechos adquiridos de los trabajadores petroleros del Chubut, el sindicato rechazará la misma y patrocinará junto con sus letrados las correspondientes acciones de inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de no regresión y de la división de poderes sin perjuicio de que eventualmente también se adopten medidas de acción directa en defensa de los trabajadores afectados”, advirtió.