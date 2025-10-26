Le ganó de local 92-52 por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina.

Petroquímica logró un sólido triunfo ante CAI

Petroquímica obtuvo el último viernes un claro triunfo de local al imponerse a Comisión de Actividades Infantiles por 92 a 52 en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina.

En el “Verdolaga” se destacaron Bruno Leonori (19 puntos, 4 rebotes y una tapa), Mariano Melgarejo (14 tantos, 4 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperos y una tapa) y Francisco Martínez Jiménez (13 unidades, 8 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos).

Además, también fue importante el aporte de Matías Filipuzzi (10 puntos, 8 rebotes y 4 pases gol).

Por el lado del elenco “azzurro”, su mejor hombre resultó Santiago Rodríguez (16 tantos, 19 rebotes y una tapa), mientras que Ariel Zárate aportó 12 unidades.

Con ese resultado, el equipo de Kilómetro 8 se ubica segundo detrás del líder La Fede Deportiva, mientras que la CAI, marcha en el cuarto lugar.

El sábado, mientras tanto, se jugó una nueva fecha del torneo, pero para las categorías formativas.

En ese contexto, la actividad se desarrolló en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, en el gimnasio “Diego Simón” y en Náutico Rada Tilly.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron entre el viernes y sábado por el certamen de la ACRB.

Panorama

VIERNES 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 92 / Comisión de Actividades Infantiles 52 (Primera Masculino).

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 145 / Gimnasia "Verde” 17 (U-11).

- CAI 24 / Gimnasia "Verde” 89 (U-15).

- CAI 69 / Gimnasia "Verde” 53 (U-13).

- CAI 76 / Gimnasia "Verde" 54 (U-17).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede "Bordó" 119 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 38 (U-13).

- La Fede "Bordó" 64 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 57 (U-15).

- La Fede "Bordó" 81 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 53 (U-11).

- La Fede "Bordó" 99 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 51 (U-17).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Negro" 92 / La Fede "Blanco" 19 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 55 / La Fede "Blanco” 27 (U-15).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 27 / La Fede "Blanco" 64 (U-17).