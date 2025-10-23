La Fede recibe a Náutico Rada Tilly en U13 y Primera división por una nueva fecha del torneo Clausura. El primer partido en el “Diego Simón” arranca a las 20.

El básquet tiene acción este jueves en la rama femenina

Con dos partidos de la rama femenina, este jueves continuará el desarrollo de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, la acción tendrá lugar en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.

La Fede Deportiva recibirá desde las 20 a Náutico Rada Tilly “Amarillo” en U13 y a continuación se enfrentarán los planteles de Mayores.

Por otra parte, este miércoles y por la categoría Primera Masculino, Náutico cayó de local ante La Fede por 88 a 83.

Catriel Aredes lideró la ofensiva del “Bordó” con 34 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 4 recuperos e igual número de pérdidas.

El base fue secundado por el pivote Ezequiel Bidondo (14 tantos, 6 rebotes, 2 pases gol y 2 tapas).

Por el lado del “Aurinegro”, el mejor fue el alero Sebastián Perujo (20 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 4 pérdidas y 4 recuperos, mientras que Mirko Hadzic aportó 15 unidades.

Con ese resultado, La Fede pasó a liderar el campeonato, mientras que Náutico se ubica en el quinto puesto.

…………….

Panorama

MIERCOLES 22

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 83 / La Fede Deportiva 88 (Primera Masculino)

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

VIERNES 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Axel Catalán.

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

15:00 U-11: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

17:00 U-15: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

18:30 U-13: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

20:00 U-17: CAI vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular

15:00 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

16:30 U-15: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

18:00 U-11: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

20:00 U-17: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

19:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.