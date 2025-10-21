Será este martes desde las 21 en el gimnasio Diego Simón por la segunda fecha de la fase regular del torneo Clausura de básquet.

El "Bordó" y el "Verde" juegan en la categoría U-17 Femenino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este martes con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, La Fede Deportiva recibirá a Gimnasia y Esgrima en partido correspondiente a la segunda fecha de la categoría U-17 Femenino.

El encuentro, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21 y será arbitrado por Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

La acción continuará el miércoles en Náutico Rada Tilly, escenario donde el “Aurinegro” recibirá La Fede en Primera Masculino.

El mismo día, pero en el gimnasio “Cemento Comodoro”, Petroquímica será local ante Comisión de Actividades Infantiles.

El jueves, mientras tanto, habrá dos partidos de la rama femenina. En U-13, La Fede recibirá a Náutico “Amarillo” y luego jugarán en Mayores.

…………….

Programa

MARTES 21

En el gimnasio Diego Simón – Km3

21:00 U-17 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

MIERCOLES 22

En Náutico Rada Tilly

21:30. Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.