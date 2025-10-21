Se realizará un Curso de RCP en el Centro de Información Pública

Será este viernes y sábado para instituciones vinculadas a la práctica deportiva, con los guardavidas Matías Sánchez y Sebastián Arnedo como capacitadores.

Sebastián Arnedo (guardavida y profesor de Educación Física) y Matías Sánchez (guardavida y rescatista) serán los encargados de llevar adelante este Curso de RCP, Hemorragias y Maniobra de Heimlich, con la organización del Ente Comodoro Deportes.

La capacitación, dirigida a instituciones vinculadas a la práctica deportiva, será en el CIP (Centro de Información Pública) este viernes de 18 a 20, y el sábado de 9 a 13, con contenido teórico y práctico.

“Básicamente el contenido más sustancioso es en RCP, pero también lo complementaremos con primeros auxilios en hemorragias de Grado 1 y maniobras de Heimlich. Eso como principal y haremos mucho hincapié en la parte práctica del RCP”, comentó Sebastián Arnedo.

“Será este viernes 24 de octubre de 18 a 20 y sábado 25 de octubre de 9 a 13 en el CIP (Centro de Información Pública). La idea que estamos cerrando es hacer la parte teórica el viernes, y el sábado hacer la parte práctica. Llevaremos muñecos y DEA (Desfibrilador Externo Automático). Estará dirigido a todas las instituciones deportivas de Comodoro y la parte deportiva municipal”, agregó Arnedo

Por su parte, Matías Sánchez, añadió: “Con Martín y Seba estuvimos ahondando conocimiento para ponernos de acuerdo, y preparar todo lo que es la capacitación para este viernes y sábado, y así poder brindar la mejor cantidad de contenido posible para que se puedan llevar conocimientos teóricos y prácticos para atender situaciones que puedan ocurrir, en el gimnasio, la vía pública. Que puedan tener las herramientas para que puedan dar supervivencia a esa persona”.

El curso está dirigido a instituciones deportivas (clubes, asociaciones, gimnasios privados) con inscripción online y un cupo máximo de cien personas (dos por institución). Para más información acercarse al Gimnasio municipal Nº1.