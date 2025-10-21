El “Lobo” visitará a CEC de Trelew y el “Azzurro” recibirá a Camioneros de Caleta Olivia por la 2ª fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Newbery jugará este viernes y la CAI lo hará el sábado

Jorge Newbery visitará este viernes desde las 16 a Centro Empleados de Comercio de Trelew, por la segunda fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur, informó la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles, recibirá a Camioneros de Caleta Olivia, el sábado también a las 16 en el Estadio Municipal de Km 3.

Ambos partidos serán controlados por ternas arbitrales de la Liga de Viedma.

El juego del “Lobo” en el Valle será arbitrado por Agustín Linares, quien estará acompañado por Luciano Tolosa y Fernando Calvo.

Mientras que el encuentro del “Azzurro”, tendrá como árbitro a Danilo Viola, con la asistencia de Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo.

En la primera fecha jugada el último domingo, Newbery igualó en La Madriguera 1-1 ante la CAI, mientras que el CEC empató sin goles en Caleta Olivia ante Camioneros.

Programa de la 2ª fecha – Zona 11

VIERNES 24

En el Estadio 26 de Septiembre - Trelew

16:00 Centro Empleados de Comercio vs Jorge Newbery.

Arbitro: Agustín Linares (Viedma).

Asistentes: Luciano Tolosa y Fernando Calvo (Viedma).

SABADO 25

En el Estadio Municipal - Km 3

16:00 Comisión de Actividades Infantiles vs Camioneros.

Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Asistentes: Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo (Viedma).