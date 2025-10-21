Victoria en el clásico para la Selección U17 Femenina

Fue triunfo frente a Brasil por 67-57, por la 2ª fecha del Sudamericano de Asunción. Las goleadoras del partido fueron Santina Cherot (17), Sofía Lombardero (13) y Sofía Novoa (12).

Por la segunda fecha del Sudamericano U17 de Asunción, la Selección Femenina derrotó a Brasil en el clásico por 67 a 57 y sumó su segunda victoria en el arranque de la competencia. El certamen entrega tres cupos para la AmeriCup U18 del próximo año.

Desde las individualidades, el equipo nacional encontró espacios para atacar el aro con decisión y efectividad, dominando los primeros minutos gracias a su lectura ofensiva. Brasil respondió con aciertos desde el perímetro (3/5 en triples), para equiparar el trámite del partido. Con orden, las dirigidas por Paula Budini cerraron mejor el cuarto con una ventaja +3 (24-21).

En el segundo capítulo, la historia cambió. El rival ajustó su defensa, elevó la presión en primera línea y consiguió frenar a las principales referencias argentinas. El conjunto albiceleste se vio condicionado en sus lanzamientos y apenas pudo concretar dos tiros de campos (Canello y Novoa) y seis libres.

En la segunda mitad, Argentina sacó a relucir su mejor versión. Con temple y una defensa férrea, revirtió la historia en los minutos más exigentes del juego. Brasil llegó a tomar una leve ventaja (51-49) con cuatro minutos en reloj, aunque la respuesta albiceleste fue contundente. Anotó cuatro triples consecutivos de la mano de Novoa, Roldán y Lombardero, para sellar la victoria y quedarse con una nueva alegría en Asunción.

Las más determinantes en el clásico fueron Santina Cherot (17), Sofía Lombardero (13) y Sofía Novoa (12). En el otro costado, la principal anotadora fue Lauryn Turibio con 12 unidades.

La agenda seguirá este miércoles a las 17:30 frente a Ecuador, mientras que el primer turno será entre Uruguay y Brasil Todo el certamen será con transmisión en directo por el canal de FIBA en YouTube.