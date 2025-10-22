El “Verde” perdió de visitante ante Independiente de Oliva 81-78 y sufrió así su tercera derrota seguida en la Liga Nacional de Básquet.

A Gimnasia se le escapó el triunfo en el final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sufrió este martes su tercera derrota seguida en la Liga Nacional de Básquet, al caer de visitante 81-78 ante Independiente de Oliva, provincia de Córdoba.

El partido, que se jugó en El Gigante de la Ruta 9, tuvo el arbitraje de Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-26, 42-47 y 63-64.

El partido fue palo y palo, cambiante, intenso y con un final para alquilar balcones. Cuando el resultado estaba abierto, Francisco Conrradi se encargó de marcar la diferencia: mostró carácter, personalidad y talento para ponerse el equipo al hombro en los momentos decisivos, informó Prensa Independiente de Oliva.

Gimnasia, mientras tanto, tuvo un gran momento cuando permaneció en cancha el chileno Sebastián Carrasco, hasta que un golpe en su rodilla -tras una anotación de dos puntos-, el base dejó luego la cancha con 1’31” por jugar del tercer cuarto.

Además, el alero Mauro Cosolito, luego de codazo que le aplicó Filippetti, no estuvo al cien por ciento de su rendimiento y eso también lo sintió el equipo.

En Independiente, que no tuvo al ala pivote Patricio Tabárez, brilló el base Francisco Conrradi, goleador del juego con 25 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos. También fue clave lo del pivote Agustín Cáffaro (8 tantos, 9 rebotes y 2 tapas). Mientras que 10 marcó Enzo Filippetti antes de que se vaya expulsado por un descalificador codazo a Mauro Cosolito.

En el “Verde”, que llegó a tener ventaja de 13 puntos (29-42 en el segundo cuarto) los mejores en la ofensiva fueron Sebastián Carrasco (16 puntos), Martiniano Dato (15 tantos) y Marcos Chacón (12 unidades).

Gimnasia, que seguirá sin el escolta Federico Grun por lesión, continuará su viaje por la misma provincia ya que este jueves desde las 21 se medirá en Alta Córdoba ante Instituto, mientras que el sábado se presentará en el estadio Estructuras Pretensa para medirse con Atenas, en partido que se jugará desde las 11:30 y con televisación de TyC Sports.

……………

Síntesis

Independiente 81 / Gimnasia 78

Independiente (23+19+21+18): Francisco Conrradi 25, Fortunato Rolfi (x) 5, Agustín Pautasso 7, Rolando Vallejos 7 y Enzo Filippetti (Ex) 10 (fi); Agustín Cáffaro 8, Felipe Barrionuevo 9, Nicolás Marcucci 8, Jorge Díaz Giménez 0, Valentín Duvanced 2 y Carlos Hurtado 0. DT: Martín González.

Gimnasia (26+21+17+14): Emiliano Toretta 9, Martiniano Dato 15, Mauro Cosolito 6, Anyelo Cisneros 4 y Carlos Rivero (x) 4 (fi); Sebastián Carrasco 16, Marcos Chacón 12, Víctor Andrade (x) 7 y Juan Cárdenas 5. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 23-26, 42-47 y 63-64.

Arbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Ezequiel Macías.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).

Foto: Prensa Independiente de Oliva.