Náutico recibe a La Fede en Rada Tilly

Se enfrentan este miércoles en Primera Masculino por la 4ª fecha del torneo Clausura de básquet. El partido comienza a las 21:30.

Náutico Rada Tilly recibirá este miércoles a La Fede Deportiva por la cuarta fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina.

El partido, que se jugará en cancha del “Aurinegro”, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Mientras tanto, el partido entre Petroquímica y Comisión de Actividades Infantiles se pasó para el viernes, de acuerdo con la programación emitida por la ACRB.

Por otra parte, este martes, en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, La Fede superó a Gimnasia y Esgrima por 53-41 en la categoría U-17 Femenino.

En el “Bordó” se destacaron Lupita Di Pauli (13 puntos) y Martina Saiz (12 tantos y una tapa). En el “Verde”, su goleadora fue Julieta Gómez (11 unidades).

Este jueves, mientras tanto, también por la misma rama, se enfrentarán La Fede y Náutico “Amarillo” en U-13 y luego lo harán los planteles de Mayores.

Panorama

MARTES 21

En el gimnasio Diego Simón – Km3

- La Fede Deportiva 53 / Gimnasia y Esgrima 41 (U-17 Femenino).

MIERCOLES 22

En Náutico Rada Tilly

21:30. Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

JUEVES 23

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Enzo Cárcamo.

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

VIERNES 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Axel Catalán.