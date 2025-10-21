Gimnasia de Comodoro perdió en Oliva 87-72 ante Independiente y de ese modo sufrió su primera derrota de la temporada en la competencia juvenil.

El "Verde" resignó su invicto en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sufrió este martes su primera derrota en la Liga Próximo de básquet al caer de visitante frente a Independiente de Oliva por 87-72.

El partido, que se jugó en El Gigante de la Ruta 9, tuvo parciales por cuarto de 15-14, 38-36 y 60-59.

En el dueño de casa, que recién pudo despegarse de su rival en el último cuarto, se destacaron el pivote Carlos Hurtado (19 puntos, 12 rebotes y 3 tapas), Santiago Ballarena (15 tantos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 tapas), y Máximo Benavidez (12 unidades).

Por el lado del “Verde”, que resignó una racha de tres victorias al hilo, su goleador resultó el base Natalio Santacroce, autor de seis triples y estos números (22 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias), mientras que el pivote venezolano Jesús Centeno lo secundó (15 tantos, 11 rebotes, 2 recuperos y una tapa) y José Ignacio Copesky terminó el juego con 12 unidades y 4 pases gol.

De esa manera, Independiente se recuperó de la derrota que había sufrido ante San Lorenzo, mientras que Gimnasia cayó por primera vez en la temporada.

La próxima actuación del “Verde” será este jueves desde las 17 para medirse en Alta Córdoba con el local Instituto.

Síntesis

Independiente 87 / Gimnasia 72

Independiente (15+23+22+27): Máximo Benavidez 12, Carlos Diez 6, Francisco Peralta 6, Santiago Ballarena 15 y Carlos Hurtado 19 (fi); Jorge Díaz 10, Rocco Guareschi Pérez 3, Gerónimo Tolosa 5, Felipe Barrionuevo 6, Facundo Daghero 2, Matías Barrera 3 y Federico Riorda 0. DT: Leandro Rossotto.

Gimnasia (14+22+23+13) Natalio Santacroce 22, José Copesky 12, Valentino Ayala 10, Ciro Melo 7 y Jesús Centeno 15 (fi); Benjamín Anríquez 3, Santino Santacroce 2 y Valentín Monzón 1. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 15-14, 38-36 y 60-59.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).