El "Verde" sumó de local su tercer éxito seguido en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro derrotó 85-82 a La Unión y se mantiene invicto en la competencia, donde marcha en tercer lugar.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 85-82 ante La Unión de Formosa, por una nueva fecha de La Liga Próximo de básquet. El goleador del partido fue Franco Giménez con 35 puntos, mientras que en el local, José Ignacio Copesky aportó 24 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Axel Catalán y Ricardo Alvarez, tuvo un comienzo igualado por parte de los dos equipos en el transcurso del primer cuarto, alternándose en el marcador donde se destacaron Jesús Centeno en Gimnasia y Franco Giménez para La Unión.

En el cierre del cuarto, el local lo cerró mejor con el aporte de José Ignacio Copesky y se llevó el primero 23-19. En el segundo periodo, el conjunto patagonico aprovechó la efectividad de Copesky para estirar la ventaja en el marcador los primero minutos (30-19), pero La U volvió a ponerse en partido (33-31) gracias al aporte de Thiago Gronda y un triple de Giménez. En los últimos minutos, nuevamente Gimnasia estiró su ventaja con Valentino Ayala para irse al descanso 48-41.

Tras el entretiempo, La Unión logró ajustar su defensa e ir achicando su desventaja a lo largo del cuarto, igualando 55-55 a falta de tres minutos, con buenas acciones de Giménez y de Augusto Moresco. Pese a los intentos del “Verde”, el tercer cuarto finalizó a favor de la visita por 58-60. En el último período, el conjunto formoseño mantuvo una ventaja de cinco puntos (71-76) en los primeros minutos, pero Gimnasia con Centeno y buenas acciones de Copesky y Ayala logró dar vuelta el marcador y llevarse la victoria por 85-82.

En el “Verde” sobresalió la labor del pivote venezolano Centeno (23 puntos, 15 rebotes, 2 recuperos y 3 tapas). “Nacho” Copesky lo escoltó con 24 tantos, 3 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos, mientras que Valentino Ayala acumuló 21 unidades, con 8 rebotes y una asistencia. También fue bueno lo de Ciro Melo, quien marcó 10 puntos y bajó 7 rebotes.

Por el lado del conjunto norteño, su mejor vía de gol fue Franco Giménez, goleador del juego, con 35 tantos, 3 rebotes y una tapa, mientras que el base Thiago Gronda finalizó el juego con 20 unidades, 3 rebotes, e igual número en asistencias, recuperos y pérdidas.

Con esta victoria, el elenco que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik se ubica tercero en la tabla con tres victorias y ahora se prepara para emprender la primera gira de la temporada que será por la provincia de Córdoba, donde visitará a Independiente de Oliva, Instituto y Atenas.

Síntesis

Gimnasia 85 / La Unión 82

Gimnasia (23+25+10+27): Natalio Santacroce 3, José Ignacio Copesky 24, Valentino Ayala 21, Ciro Melo 10 y Jesús Centeno 23 (fi); Simón Dias 0, Santino Santacroce 0, Benjamín Anriquez 0, Julián Salas 2 y Valentín Monzón 2. DT: Gustavo Sapochnik.

La Unión (19+22+19+22): Thiago Gronda 20, Augusto Moresco 12, Franco Giménez 35, Emanuel Rodríguez 6, Junior Páez 4 (fi); Benjamín Ayala 0, Enzo Maglietti 3 y Nicolás Noguera 2. DT: Félix Medina.

Parciales: 23-19, 48-41 y 58-60.

Arbitros: Axel Catalán y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).