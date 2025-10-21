La Escuela Municipal de Pesas compitió en el torneo Provincial

Se desarrolló en la capital provincial con deportistas de escuelas de Comodoro Rivadavia, Rawson, Río Pico y José de San Martín.

La Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia tuvo una gran performance en el Torneo Provincial desarrollado en Rawson, con siete podios entre juveniles y mayores. Participaron también la escuela anfitriona, y también de localidades como José de San Martín y Río Pico. Fue el último compromiso antes del Nacional de FAP en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), del 9 al 15 de noviembre.

La Escuela Municipal de Comodoro tuvo gran participación en las divisiones Sub-12, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores, con podios en juveniles a mayores para Pamela Macías, Romina Fuentes, Naiara Carrillo, Tiziano Ramos, Samuel Solís, Dago Jorquera, Amaru Ruiz.

En Mujeres, la categoría Mayores tuvo un primer puesto para Pamela Macías y un segundo puesto para Romina Fuentes, en tanto que en Juveniles Naiara Carrillo obtuvo el tercer lugar.

En Varones, en Juveniles -60kg., hubo 1-2 para Comodoro con Tiziano Ramos y Samuel Solís, mientras que en la misma categoría también hubo primer lugar para Dago Jorquera y tercer puesto para Amaru Ruiz.

Además, Valentina Alvarez Fuentes, Mirko Ruiz, Iker Quilaleo y Lautaro García compitieron en promocional Sub-12.

Este torneo correspondió al calendario federativo, último certamen antes de la gran cita de cierre de año para la Escuela Municipal de Comodoro, que tendrá cinco atletas en el Campeonato Argentino.

“Este torneo fue importante como parte de la preparación, también un torneo más para los chicos no federados, para sumar competencia y experiencia. También son muy importantes estos viajes para el equipo, para consolidar el grupo. Viaje que obviamente pudimos hacer gracias al apoyo de Comodoro Deportes. Gracias también a Walter Solís, uno de los padres que también es juez de torneos y nos pudo acompañar”, comentó Cinthia Cádiz, referente principal de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro.

“Nos queda el torneo más importante para los federados, que es el Nacional. Vamos con cinco atletas que están muy entusiasmados, también le da un gran marco que sea en el CeNARD. Hace un par de años que no se realizaba allí, y es la cuna de los deportistas, todos quieren estar ahí, así que muy contenta de poder llevar a mis atletas. Llevamos un equipo muy competitivo, esperamos tener una gran experiencia y obtener los resultados por los cuales trabajamos”, cerró Cádiz.

………………

Pesas: Torneo Provincial - Rawson

Mujeres Mayores: 1º Puesto Pamela Macías/2º Puesto Romina Fuentes

Mujeres Juveniles: 3º Puesto Naiara Carrillo

Varones Juveniles -60kg.: 1º Puesto Tiziano Ramos/2º Puesto Samuel Solís

Varones Juveniles: 1º Puesto Dago Jorquera/3º Puesto Amaru Ruíz

Participación Sub-12: Valentina Álvarez Fuentes, Mirko Ruiz, Iker Quilaleo, Lautaro García

Campeonato Nacional FAP 2025

9 al 15 de noviembre - CeNARD (Buenos Aires)

Equipo clasificado

- Pablo Tahir (Sub-20 - Cat. 60kg.)

- Samuel Solís (Sub-15 - Cat. 60kg.)

- Tiziano Ramos (Sub-17 – Cat. 60kg.)

- Romina Fuentes (Absoluta - Cat. 58kg.)

- Pamela Macías (Absoluta - Cat. 63kg.)