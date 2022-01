Pichetto y Espert se trataron de "inmundo" y "narco"

La derecha opositora al Gobierno nacional, que está buscando un acuerdo para ser parte de Juntos por el Cambio, tuvo un duro cruce twittero, con José Luis Espert y Miguel Pichetto como protagonistas.

Todo comenzó con un fuerte tuit de Espert contra Pichetto: "Qué tipo inmundo sos @MiguelPichetto Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y él".

Y la respuesta de Pichetto no tardó en llegar: "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados".

Y la respuesta de Espert a la acusación de narcotraficante, porque Pichetto claramente dio a entender eso, no se hizo esperar tampoco: "Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA...".