Piden precaución en la Ruta 259 por lluvia y neblina

Vialidad Nacional emitió una advertencia para los conductores que transitan por la Ruta Nacional 259, que une Esquel y Trevelin.

Aunque la ruta está habilitada, las condiciones climáticas son adversas debido a las intensas lluvias y la densa neblina que afectan la región.

La calzada presenta acumulación de agua y las banquinas están inestables, con presencia de barro. La visibilidad es reducida, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas circular con extrema precaución, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos.

Equipos de Vialidad Nacional están realizando recorridos de prevención en el sector para monitorear la situación y asistir a los conductores en caso de ser necesario.