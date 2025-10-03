“Mostró desprecio por la vida ajena”, dijo Mariela Montero en representación del ministerio público. La querella reclamó penas de entre 33 y 35 años. El próximo miércoles se conocerá la condena.

Piden que el policía que mató a Bastian Escalante sea condenado a 25 años de prisión

El juicio por el crimen de Bastian Escalante se acerca a su desenlace. Este jueves, las partes acusatorias pidieron penas de hasta 35 años de prisión para Juan Alberto García Tonzo, el policía acusado de haber matado al nene de 10 años mientras se defendía a los tiros de un robo en Wilde.

Mariela Montero, fiscal de juicio, fue la primera en exponer: reclamó 25 años para el oficial bonaerense por homicidio agravado de Bastian, y tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa contra los cuatro motochorros que lo habían asaltado.

“Empleó su arma reglamentaria de modo imprudente, en un horario de altísima circulación de personas, en una zona donde hay tres colegios y un club. Mostró desprecio por la vida ajena”, argumentó la representante del ministerio público.

Franco Laudani, abogado de la familia, pidió 35 años de prisión para García Tonzo. Su colega Luz Santos Morón, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó 33 años y 4 meses por los mismos delitos.

Por su parte, Enrique Bonomi, defensor oficial, reclamó que el policía sea condenado por homicidio culposo en los términos del artículo 84 del Código Penal, que prevé un máximo de 5 años de prisión.

García Tonzo hizo uso de sus últimas palabras. “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo (la víctima)”, dijo.

La jueza María Angélica Sayago del Castillo, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°4, fijó para el miércoles 8 de octubre a las 12 la audiencia en la que dará a conocer cuántos años de prisión le corresponden al acusado, que fue declarado culpable en un juicio por jurados.

El 24 de septiembre, luego de tres horas y 20 minutos de deliberación, 10 de los 12 ciudadanos que conformaron el panel declararon culpable al oficial bonaerense por el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego.

Además, por unanimidad, García Tonzo fue condenado por un segundo delito: exceso en la legítima defensa y tentativa de homicidio contra los cuatro delincuentes que lo habían asaltado en la secuencia anterior al crimen de Bastian.

“A mi hijo le arrebataron el futuro”

Alejandro Escalante, papá de la víctima, habló por primera vez en el juicio. “Tenía un vínculo muy fuerte con Bastian. Jugábamos al fútbol, andábamos en bici. Era un nene muy alegre y cariñoso. Te compraba con tan solo verlo. Siempre tenía una sonrisa”.

“A Bastian lo busqué hasta que lo encontré. Tenemos dos nenas de 17 y 14 años (Brisa y Maite). Quería un varón y desde que él nació fuimos el uno para el otro”, dijo.

Alejandro contó también cómo es su vida desde la muerte de su hijo. “Era una casa feliz y pasó a ser una casa en silencio. Trato de poner lo mejor de mí para no dejar a la deriva a mi familia”, dijo.

“Extraño ir a buscarlo en bici. Veo a los chicos salir del colegio y extraño ese momento con él”, amplió, y concluyó: “La vida de mi hijo no debió haber terminado así. Tenía un futuro y se lo arrebataron”.

Qué dijo el policía antes de ser declarado culpable

En su alegato de cierre, la fiscal Mariela Montero había encuadrado el hecho en un “homicidio con dolo eventual agravado por uso de arma”, cuya pena en expectativa es de entre 11 y 33 años si se consideran agravantes, según estimaron fuentes judiciales a TN.

“Está probado que García Tonzo fue el único que disparó”, remarcó Montero en relación a la matriz del crimen: el oficial había sido asaltado por cuatro delincuentes que intentaron robarle la moto y su reacción fue una ráfaga de al menos diez disparos. Según determinó la investigación, todos los proyectiles encontrados en la escena provenían de su pistola 9 milímetros.

“Disparé porque sentí miedo“, dijo al jurado popular García Tonzo, de 31 años y quien llegó al debate imputado por homicidio con dolo eventual e intento de homicidio en exceso de la legítima defensa. Y agregó: “Nunca lo vi al nene”.

“Me dijo ‘ma’ y se desvaneció”

El miércoles 10 de julio de 2024, Bastian, de 10 años, salía del club Barrio la Carne, en Wilde, luego del entrenamiento de la categoría 2014 del fútbol infantil.

El nene iba en bicicleta a paso lento y escoltado por su mamá. Caminaron unos 100 metros por la calle Rondeau, llegaron a la esquina y doblaron por Caxaraville. Eran cerca de las 20.30.“Cuando doblamos, vimos que había una persona en la esquina y se acercaban dos motos”, recordó Johana Montoya, mamá de la víctima, sobre el momento en que su hijo fue alcanzado por la balacera.

Bastian se desvaneció en sus brazos y, horas después, murió en el Hospital Presidente Perón, en Avellaneda. Había recibido un disparo que ingresó por el hombro izquierdo y salió por el cuello.

"Vi a una persona sacar un arma. En ese momento me di cuenta de que estaba pasando algo, un robo. Nos giramos con Bastian. Queríamos volver al club. Apenas lo hicimos, empezamos a escuchar disparos. Habrán sido 10 y venían de atrás mío”, declaró.

“La persona que iba en la moto (por García Tonzo) sacó un revólver y ahí giré para volver al club. Dos ladrones salieron corriendo y otros dos en moto. Los vi pasar. No vi que los chorros tuvieran armas”, amplió la mamá.

Con la voz quebrada, sumó: “Antes de doblar en la esquina, Bastian se quejó. ‘Ma’, me dijo. Y se desvaneció y cayó al piso”.