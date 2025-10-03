Condenan a chubutense por robo en casa de empresario

El Tribunal del Foro de Jueces Penales resolvió condenar a Junior Alexander Tolosa Marilaf por el delito de robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda.

La sentencia se dictó tras un acuerdo pleno de juicio abreviado, al que adhirieron el fiscal, la querella, el imputado y su defensa.

El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2025, cuando Tolosa Marilaf, junto a al menos tres personas más, ingresó a un domicilio con las caras cubiertas y armado, sustrayendo un botín cuantioso y diverso:

Se llevaron dos cajas fuertes: una metálica de 45x45x22 cm y otra ignífuga de 80x45x40 cm que contenían diversa documentación y dinero.

De acuerdo a la descripción fiscal, en el atraco los delincuentes se alzaron con una suma superior a los 700 mil pesos, alrededor de un millón de pesos chilenos, chequeras y tarjetas de crédito a nombre de distintas personas del grupo familiar y empresas que administran.

Además, se apoderaron de documentación personal y legal: pasaportes, partidas de nacimiento, certificados, libreta de matrimonio y títulos de propiedad de parcelas, campos y lotes en Bariloche y en otros lugares de la provincia.

El tribunal homologó el acuerdo, declarando a Tolosa coautor penalmente responsable y aplicando una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, considerando además antecedentes por una condena previa en Trelew por hechos similares.

La sentencia fue remitida al Juzgado de Ejecución N° 12 para su seguimiento, en tanto que se desprende de todo lo anterior que próximamente podría ser sometido a una audiencia de unificación de condenas.