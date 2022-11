Pidieron la separación del docente y que se hagan las denuncias

“Las personas que tienen algo para denunciar, vayan, formulen las denuncias y en virtud de ellos se va a investigar. Yo no sé ni quién es la persona en cuestión”, sostuvo este miércoles la fiscal Andrea Rubio en relación a los sucesos ocurridos en el Jardín 406, del barrio 9 de Julio, donde un grupo de indignados padres atacó la institución e incendió el vehículo de la directora. La manifestación tuvo como origen el presunto abuso de más de una decena de niños de 3 a 5 años por parte de un docente de la institución.

Los padres se congregaron frente al establecimiento y exigieron la presencia de la directora, quien se vio desbordada por la situación y optó por irse del lugar por otra puerta.

“El tema es el siguiente: acá se deben formular las denuncias para poder realmente hacer las investigaciones; que un psicólogo entreviste a los nenes y así poder determinar si existió un delito. Según el conocimiento que yo tengo, hay una sola denuncia formulada”, añadió Rubio en declaraciones a Radiocracia, aclarando que “ya se pidió la suspensión de funciones de este docente”.

Luego apeló a los padres, indicando que “si ustedes no vienen y no nos dicen lo que pasó para que uno pueda dejar constancia y empezar a investigar, no se puede hacer nada entre gritos y desorden”.

Aclaró que “a mí no me están esperando desde las 9 de la mañana. Ustedes solo estaban quemando cubiertas y destrozando un vehículo. Un solo padre fue a hacer una denuncia a la Fiscalía. Yo solo estoy para los casos de turno en el día de hoy y no están aportando los datos necesarios para hacer las denuncias que corresponden. Hay que asentar los 16 casos para saber de quiénes estamos hablando”.

Dijo además que si no se realizan las denuncias formales, “esto solo quedará en una queja”.