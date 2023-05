"Pipo" Gorosito tenía razón: el PSG dejó de vender camisetas de Messi

A un mes para el final de la temporada, la incertidumbre rodea a Lionel Messi. El astro argentino tiene contrato con París Saint-Germain hasta el final de la campaña actual y aún no lo ha renovado, mientras desde Estados Unidos, Barcelona y Arabia Saudita buscan tentarlo. En este contexto, y después de que finalizara la suspensión que le había puesto el conjunto parisino, un medio español reveló que en una de las tiendas del equipo en Francia ya no está la imagen de La Pulga.

El programa de televisión El Chiringuito grabó imágenes en uno de los locales en donde se venden camisetas y todo tipo de merchandaisng del cuadro galo y no encontró nada que haga referencia al número 30. Su casaca parece no estar a la venta y su rostro no está en ninguno de los ploteos que hay en las paredes, a diferencia de los Kylian Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos o Neymar, que están en todo el lugar.

“No hay rastro de él”, comenta la locutora incrédula al tratarse de un futbolista que aún tiene vínculo con PSG y es además uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos que hasta hace no mucho tiempo copaba toda la tienda con sus casacas con la dorsal 30. “Ni siquiera tiene un mínimo lugar”, señala el informe.

Todo ocurre mientras el delantero negocia por su futuro. Fue su padre y agente, Jorge, quien mediante un comunicado informó que el futbolista aún no ha tomado decisión de qué hará la próxima temporada, después de las versiones que indicaban que había arreglado un precontrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita. Si bien es cierto que el conjunto asiático que actualmente dirige el argentino Ramón Díaz sueña con contar con el ex Barcelona entre sus filas, es falso que esto esté cerrado.

Por el momento, La Pulga seguirá en París y este fin de semana volvería a ser tenido en cuenta para el partido frente al Ajaccio por la Ligue 1 después de que se perdiera el compromiso contra Troyes el domingo por haber sido sancionado por el club. La dirigencia lo había castigado por haber viajado a Arabia Saudita aparentemente sin permiso, pero el futbolista de 35 años se disculpó explicando que creyó que tenían día libre, como suele ocurrir los lunes.

Si el equipo de Christophe Galtier gana, podría conseguir una ventaja de 9 puntos con respecto al Lens que el viernes recibe al Reims y quedarán tres fechas para el final del campeonato. Así, el PSG está cada vez más cerca de conquistar el título doméstico.

Fuente: Infobae