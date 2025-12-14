Piquet Jr. ganó la última del año y Chiriano conquistó la Copa Trophy

El autódromo de Interlagos fue este domingo el escenario de la última carrera de la temporada del TCR South America.

La última carrera del año mostró todo el espectáculo que brindó el TCR South America Banco BRB durante toda la temporada. Con muchos sobrepasos en una pista mojada que se fue secando, Nelson Piquet Jr., que había partido desde el noveno lugar, se llevó la victoria en el autódromo de Interlagos. El podio lo completaron Leonel Pernía, que había salido desde el cajón diez, y Raphael Reis, que salió desde el último lugar de la grilla.

A solo unos minutos de la apertura de la calle de boxes, una fuerte tormenta cayó sobre el circuito brasileño. Con todos los autos listos para piso seco, los mecánicos debieron cambiar los setups para la nueva condición de pista. El único que arriesgó a poner los neumáticos lisos fue Tiago Pernía, que por ese cambio y no haber llegado a tiempo a dejar el Honda en el piso, fue sancionado con un Drive Trought. Igualmente la estrategia le sirvió porque a pesar de salir a más de treinta segundos del líder, fue escalando hasta cruzar la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Adrián Chiriano, campeón de la Trophy, fue el primer líder de la carrera porque partía desde la pole por la grilla invertida. La primera vuelta fue con safety car por el asfalto mojado y luego comenzó como si hubiese sido un relanzamiento. Solo una vuelta más tarde, el puntero era Mariano Pernía y cinco giros después cambió para Leonardo Reis. Ante el quedo del brasileño del Cupra León VZ #293 por unos problemas mecánicos a falta de diez minutos, fue Nelsinho el que quedó en la cima que conservó hasta el final.

En el medio la batalla fue bastante fuerte. Pedro Cardoso y Rapha Reis dieron espectáculo con varios sobrepasos. Los expectantes unos metros atrás eran Fabián Yannantuoni, Genaro Rasetto y un poco más lejos se ubicaba Juan Angel Rosso. El ganador del duelo fue Reis con su Cupra León VZ que terminó subiendo al podio.

Los primeros diez de la carrera fueron: Piquet Jr., Leo Pernía, Rapha Reis, Tiago Pernía, Rasetto, Yannatuoni, Rosso, Enzo Gianfratti, que ganó la última carrera de la Copa Trophy; Cardoso y Mariano Pernía.

La definición de la Copa Trophy fue pura estrategia. A Chiriano solo le alcanzaba con llegar y en la primera vuelta entró a los boxes para dejar pasar a todos los autos y hacer una competencia pensante desde el fondo. Gianfratti con la victoria tenía que esperar que el argentino abandonara, pero eso no sucedió y el Honda Civic Type R FK7 #88 se quedó con el título. El podio de esta divisional fue completado por Guilherme Reischl, que regresó al TCR South America, y Bruno Massa, que hizo su debut en la categoría con un Cupra León Competición del G Racing Motorsport.

A pesar del final de la actividad en pista, el TCR South America tendrá un diciembre repleto de noticias. La gran novedad de este fin de semana fue la llegada de Hyundai como equipo oficial con la confirmación de la llegada del argentino Diego Ciantini. Las próximas semanas se anunciarán más pilotos y algunas novedades relevantes que tendrá la categoría en la temporada 2026.

DECLARACIONES

"El balance más positivo no puede ser. Pudimos lograr todos los objetivos: ser campeones de pilotos, equipos y trophy. Además, nos llevamos el de pilotos y equipos en TCR Brasil. Estoy muy agradecido a mis pilotos y mecánicos; hicieron todo muy bien y eso me pone muy contento". (Sebastián Martino).

"Un año increíble en todo sentido. Logramos muchísimos puntos en el campeonato; fuimos campeones en TCR South America, en TCR Brasil y en Trophy. Hemos ganado carreras todos los pilotos que manejamos los modelos nuevos de Honda, así que es inmejorable. Va a ser una temporada muy difícil de batir. Ahora viene un desafío enorme en el Stock Car, pero lo vamos a encarar con mucha responsabilidad. Estoy agradecido con el TCR South America por darme esta oportunidad”. (Leonel Pernía).

"Fue un año buenísimo con Sebastián Martino, el Honda YPF Racing y todo su grupo de trabajo. Tanto mis compañeros como mecánicos e ingenieros hicieron un año bárbaro. De 20 carreras paramos una; hicimos un buen control de puntos en la primera parte, pero después Enzo (Gianfratti) estuvo intratable en la segunda. Por suerte lo pudimos cerrar en Interlagos, así que me llevo lo mejor de la categoría y de todo el grupo que me tocó transitar este año”. (Adrián Chiriano).

……………..

POSICIONES

1º - Nelson Piquet Jr. (BRA/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5)

2º - Leonel Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), a 3s920

3º - Raphael Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), a 5s144

4º - Tiago Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5) , a 7s020

5º - Genaro Rasetto (ARG/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 11s374

6º - Fabián Yannantuoni (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 13s367

7º - Juan Ángel Rosso (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 15s170

8º - Enzo Gianfratti (BRA/G Racing Motorsport/Cupra Leon VZ) – T, a 15s567

9º - Pedro Cardoso (BRA/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 15s979

10º - Mariano Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7), a 24s543

11º - Guilherme Reischl (BRA/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR) – T, a 50s092

12º - Bruno Massa (BRA/G Racing Motorsport/Cupra León Competicion), a 57s840

13º - Maria Nienkötter (BRA/Cobra Racing/Audi RS3 TCR) – T, a 1min05s548

14º - Adrián Chiriano (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7) – T, a 1min20s534

15º- Léo Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), a 3 vueltas

CAMPEONATO

1º Leonel Pernía, 646 Puntos

2º Nelson Piquet Jr., 549

3º Pedro Cardoso, 459

4º Raphael Reis, 456

5º Fabián Yannantuoni, 388

6º Juan Ángel Rosso, 374

7º Tiago Pernía, 303

8º Genaro Rasetto, 252

9º Fabricio Pezzini, 225

10º Enzo Gianfratti, 217

11º Mariano Pernía, 216

12º Adrián Chiriano, 172

13º Léo Reis, 150

14º Maria Nienkötter, 130

15º Luis Ramírez, 117

16º Santino Balerini, 52

17º Joaquín Cafaro, 46

18º Benjamín Hites, 38

19º Exequiel Bastidas, 36

20º Fernando Croce, 31

21º Juan Manuel Casella, 29

22º Marcos Regadas , 27

23º Carlos Silva, 20

24º Bruno Massa, 16

25º Celso Neto, 13

26º Ernani Kuhn, 13

27º Guilherme Reischl, 7

27º Tomás Fernández, 3

COPA TROPHY

1º Adrián Chiriano (ARG), 216 puntos

2º Enzo Gianfratti (BRA), 212

3º Maria Nienkötter (BRA), 156

4º Fernando Croce (BRA), 30

5º Bruno Massa (BRA), 24

6º Carlos Silva (URU), 21

7º Guilherme Reischl (BRA), 18

8º Marcos Regadas (BRA), 17

9º Tomás Fernández (ARG), 6