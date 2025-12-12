Leonel Pernía fue el más rápido en Interlagos

El estreno de la corona de campeón de TCR South America Banco BRB de Leonel Pernía fue con la pole de la última fecha del año en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos. El argentino fue el mejor de la tanda marcando 1:51.996, dejando atrás a su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. a solo 0.007 y a su hijo, Tiago Pernía, a 0.354. El top 5 lo completaron Leonardo Reis y Enzo Gianfratti.

El viernes de San Pablo amaneció a pleno sol para que el shakedown y las pruebas libres sean con pista seca. A solo minutos de comenzar la clasificación, una fuerte lluvia mojó todo el circuito y todos los equipos debieron cambiar los neumáticos y modificar lo mínimo del setup para salir a marcar el mejor tiempo. El más beneficiado por el cambio climático fue Leo Pernía que se “niveló” en la experiencia en el circuito con el resto de los pilotos porque antes no había podido salir por un doble reemplazo de motor por diferentes roturas. La sustitución de la planta impulsora hará que el argentino retroceda 24 lugares (12 por cada uno) en la grilla de la carrera 1, por ese motivo partirá desde el fondo.

La Q1 fue bastante complicada. Raphael Reis y Fernando Croce no pudieron salir a pista y Bruno Massa generó una bandera roja que lo dejó afuera de la lucha. Por su parte, Pedro Cardoso tuvo un problema técnico con los sensores de cronometraje. A pesar de haber cerrado varias vueltas, el brasileño figuraba sin tiempos. Esos cuatro autos que tuvieron problemas, dejaron abierta la entrada a la Q2 a Maria Nienkötter y Adrián Chiriano que quedaron 12° y 11°, respectivamente.

En los diez minutos finales de la Q2 fue a todo o nada. Con la pista secándose, los pilotos fueron abriendo tiempos hasta el último segundo. A poco minutos del final Leo Pernía marcó el tiempo que finalmente lo dejaría en la pole. Peleando hasta el último intento Piquet Jr. y Tigao Pernía buscaron mejorar pero ninguno de los dos pudo bajar el tiempo del campeón de 2025.

Por detrás del top 5, finalmente se ubicaron Juan Angel Rosso, Genaro Rasetto, Fabián Yannantuoni, Mariano Pernía y Adrián Chiriano, que partirá desde el primer cajón de salida en la Carrera 2.

En la definición de la Copa Trophy, Gianfratti descontó cuatro puntos más luego de hacer el mejor tiempo de la divisional. Ahora la diferencia se redujo a 24 puntos cuando quedan en juego 44.

Este sábado será tiempo para la primera carrera que comenzará a las 10:40.