Pedro Cardoso se llevó el triunfo en la general

La definición de la Copa Trophy del TCR South America quedó para la última carrera del año.

La primera de las dos carreras del fin de semana quedó en manos de Pedro Cardoso con su Peugeot 308 TCR GTI del PMO Racing. El brasileño, que había largado desde el noveno lugar, remontó hasta tomar la punta a cinco minutos del final y no abandonarla hasta la bandera a cuadros. El podio lo completaron Enzo Gianfratti, ganador de la Trophy, y el campeón Leonel Pernía, que también avanzó desde el fondo de la grilla.

La carrera fue una de las más entretenidas de la temporada. Con varios pilotos rápidos largando desde el fondo por diferentes circunstancias, la competencia tuvo disputa en todo momento, salvo cuando el safety car estuvo en pista. Comenzando en primera fila, Nelson Piquet Jr. tuvo una largada fallida y fue superado por Tiago Pernía que comenzaba a su costado. Tiago se escapó en las primeras vueltas pero pasada la mitad tuvo que abandonar por una rotura en el neumático.

El que heredó esa posición fue Gianfratti que enseguida comenzó a luchar con Cardoso que venía de varias batallas ganadas en los puestos de atrás. Una vuelta después el brasileño de Peugeot pudo tomar la punta en una buena maniobra en la curva uno y la mítica bajada de la S de Senna del Autódromo de Interlagos.

La disputa por subirse al podio fue emocionante. Piquet Jr., Leo Pernía, Juan Angel Rosso, Leonardo Reis y Fabián Yannantuoni venían superandose en todo momento. Al final, el campeón reinante mostró sus cartas y terminó tercero con su Honda Civic Type R FL5 #44 del Honda YPF Racing.

El top ten lo completaron Piquet Jr, Rosso, Yannantuoni, Raphael Reis, Adrián Chiriano, Maria Nienkötter y Bruno Massa en su debut en la categoría. Las dos sefety car se debieron a un accidente de Genaro Rasetto en la curva uno y a Mariano Pernía que tuvo problemas con su Honda.

La Copa Trophy aún no está definida. Con veinte puntos en disputa, la diferencia es también de veinte entre Chiriano y Gianfratti. El brasileño tendrá que ganar y esperar que el argentino no termine la competencia para ser campeón debido a que tiene más victorias.

Este domingo, desde las 14:10, será la última carrera de la temporada de TCR South America Banco BRB.

DECLARACIONES

“Estoy muy feliz de terminar así este año con esta victoria para el equipo, para mi familia y para mi novia. Es mi primera victoria en Interlagos y estoy muy feliz por eso” (Pedro Cardoso).

“Muy feliz de conseguir ganar en mi casa en la Copa Trophy, colocar el auto en el podio de la general y ser campeón de la Copa Trophy en TCR Brasil Banco BRB. Es todo alegría hoy” (Enzo Gianfratti).

POSICIONES

Carrera 1, resultado final

1º - Pedro Cardoso (BRA/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR) - TCR BR, 15 vueltas

2º - Enzo Gianfratti (BRA/G Racing Motorsport/Cupra Leon VZ) - TCR BR – T, a 1s888

3º - Leonel Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), a 3s190

4º - Nelson Piquet Jr. (BRA/Squadra Martino/Honda Civic Type R FL5) - TCR BR, a 6s693

5º - Juan Angel Rosso (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR) - TCR BR, a 6s763

6º - Fabián Yannantuoni (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR) - TCR BR, a 8s276

7º - Raphael Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ) - TCR BR, a 10s244

8º - Adrián Chiriano (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7) - TCR BR – T, a 30s293

9º - Maria Nienkötter (BRA/Cobra Racing/Toyota Corolla TCR) - TCR BR – T, a 36s755

10º - Bruno Massa (BRA/G Racing Motorsport/Cupra León Competicion), a 3 vueltas

11º - Léo Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ) - TCR BR, a 3 vueltas

CAMPEONATO

1º Leonel Pernía, 616 puntos (campeón)

2º Nelson Piquet Jr., 514 (subcampeón)

3º Pedro Cardoso, 448

4º Raphael Reis, 429

5º Fabián Yannantuoni, 370

6º Juan Ángel Rosso, 359

7º Tiago Pernía, 279

8º Genaro Rasetto, 231

9º Fabricio Pezzini, 225

10º Mariano Pernía, 207