Planifican el Provincial de los Juegos Comunales

Este viernes hubo una importante reunión sobre la instancia definitoria que se realizará en las ciudades de Rawson y Trelew en febrero.

Chubut Deportes organizó una reunión informativa para comenzar a diagramar la operatividad del Provincial de Juegos Comunales junto a autoridades provinciales y municipales.

La instancia Provincial se divide en Adultos Mayores, que competirán en las disciplinas de newcom y boccia del 3 al 5 de febrero, y Menores, que lo harán en atletismo, tenis de mesa y futsal, del 10 al 13 de febrero.

La delegación de Adultos Mayores contará con más de 120 competidores y la de Menores tendrá 520 chicos y chicas del interior de la provincia de entre 8 y 14 años, que van a visitar Rawson y Trelew para competir en la última instancia de los Juegos Comunales.

Además del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, participaron de la reunión este viernes por la mañana la Ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelerena; el subsecretario de coordinación financiera, Rosendo Lago; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastie; en representación de la subsecretaría de asuntos municipales estuvo Dalma Loncon; la directora general de artes y promoción cultural, Valeria Pugh; el director de información artística; Marcelo Avallar; el director de deportes del municipio capitalino, Andrés Maidana; integrantes del área de la Dirección general de protocolo y ceremonial de la provincia; y también estuvo el director del área de tránsito, Fabián González, y el jefe del cuerpo de guardavidas, Luis “Dungui” Torres.

Vale recordar que en las etapas zonales fueron 49 las localidades participantes, con 17 sedes organizadoras y más de 3.000 competidores. Y ahora, en esta instancia Provincial, se utilizarán 26 transportes para traer a todas las delegaciones a la zona.

Se acordó que Trelew será sede del tenis de mesa en la Escuela N° 730, sede del Club Tenis de mesa de Trelew que cuenta con la capacidad de 11 mesas profesionales.

Además, el atletismo se realizará en la arena de Playa Unión, en inmediaciones del sector del Anfiteatro.

En tanto que, Rawson, recibirá el futsal en el Gimnasio municipal “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, en la categoría Sub 12; el gimnasio de la Escuela N° 752, en Sub 14; y el gimnasio de la Escuela de Arte 795, en Sub 10.

Las acreditaciones serán el martes 10 de febrero desde las 18hs en el Centro Arturo Roberts de Gaiman, Club de Pesca de Trelew y la sede Chubut Deportes en Rawson.

En cuanto al alojamiento, hay previsto un total de 662 plazas, de las cuales 522 son de gestión pública e institucional y las otras 140 plazas por contratación privada, en Gaiman, Trelew y Rawson.

En esta última instancia, está garantizada la cobertura médica; la seguridad a cargo de Defensa Civil, Agencia Provincial de Seguridad Vial y Secretaria de Medio Ambiente; el cuerpo de guardavidas hará cobertura en la costa de Playa Unión y tránsito municipal de Trelew y Rawson harán coberturas en los recintos con presencia de preventores.

Además, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas difundirá sus atractivos turísticos con propuestas y visitas.

Vale destacar que Chubut Deportes realizará trasmisión en vivo por su canal de YouTube para que las familias puedan seguir las competencias.

Milton Reyes expresó que “esta reunión es muy importante y tiene que ver con el trabajo coordinado e interministerial en este caso con este programa de Chubut Deportes que pertenece al Gobierno. Los Juegos Comunales llegaron para quedarse, para los chicos del Interior de la provincia, de las comunas, municipios chicos y los parajes, estos son sus Juegos Olímpicos”.

“Y para nosotros era muy importante hacer esta reunión informativa donde muchas estructuras del Estado son parte porque si bien se trata de deporte, detrás hay un trabajo grande y hay que aprovechar la vinculación del deporte con el resto de los ministerios. Quiero agradecer la predisposición de todos los presentes que entendieron que esta es la manera de trabajar, todos juntos, y fundamentalmente el agradecimiento a ‘Nacho’ Torres que permitió que esto pueda pasar”, agregó el titular del ente deportivo.

Reyes recalcó que “hay que organizar los detalles y entender que tenemos que hacer todo lo posible para que los chicos se sientan cómodos, respetados y sepan que van a contar con todo lo necesario para competir y pasarla bien. Todos quieren ganar como lo hacen siempre los chicos, pero lo más importante es que nosotros le podamos brindar todas las herramientas necesarias para que no les falte nada”.