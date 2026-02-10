Playa Unión lista para recibir el Kite Tour de Kitesurf

El mismo se desarrollará del 14 al 16 de febrero, con el respaldo de Chubut Deportes.

El balneario de Playa Unión será sede entre el 14 y el 16 de febrero, del Kite Tour Patagónico de Kitesurf, un encuentro que contará con la participación de más de 100 deportistas de distintos puntos de la Patagonia y que llevará a posicionar a la capital de Chubut, como un referente regional dentro de esta disciplina náutica.

El evento, que cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes, convoca a navegantes provenientes de Viedma, Bahía Blanca, Puerto Madryn y Esquel, quienes demostrarán sus destrezas en un escenario natural reconocido por sus condiciones de viento y mar. La llegada de atletas y acompañantes representa un movimiento significativo para la actividad turística en plena temporada de verano.

El programa es organizado por ANDBE (Asociación de Navegantes de Bahía Engaño) y tres de los integrantes de la comisión directiva (Darío Duarte, Anahí Coronel y Florencia Freeman), visitaron Chubut Deportes para agradecer el respaldo.

El gerente de Relaciones Institucionales del ente, Agustín Landau, recibió a los organizadores, quienes además, explicaron como llevan adelante la organización.

“Es una asociación que reflotamos en noviembre del año pasado, después de mucho tiempo, con la intención de volver a generar este tipo de eventos y hacer un deporte más seguro”, comentó Darío Duarte.

A su vez, explicó que “el evento forma parte de un círculo de encuentros de kitesurf que se llevan adelante en toda la Patagonia y Playa Unión se une por primera vez, por lo que para nosotros representa todo un desafío. Somos un grupo joven pero con gente de experiencia que nos apoya para que todo salga bien”.

“La actividad se realizará entre sábado y lunes aprovechando el fin de semana largo de carnaval. Vienen deportistas de diferentes lados del país. No es una competencia sino un encuentro recreativo y se realizará en la zona norte (Parador 1), donde hay un territorio amplio para hacerlo con mayor comodidad. Habrán actividades para la gente que se acerque y se interese por el deporte para que puedan aprender y conocerlo”.

En el cierre, Duarte agradeció el respaldo “a Chubut Deportes, al municipio de Rawson, al Cuerpo de Guardavidas de Playa Unión y a la gente de tránsito que estarán trabajando para mayor seguridad”.