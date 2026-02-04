Poblete apunta al Arnold Classic de Brasil y a El Nórdico más fuerte en Noruega

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, continúa con las primeras reuniones del año con instituciones y deportistas destacados en diversas disciplinas, en su mayoría de pretemporada o definiendo calendarios anuales de competencias y eventos tanto en Comodoro como fuera de la ciudad.

En este sentido, el Atletismo de Fuerza o Strongman tiene en José Poblete a uno de sus referentes locales, ya que el atleta no solo compite a nivel nacional e internacional, sino que además es el impulsor del Strongman Challenge en Comodoro, evento que va por su cuarta edición para septiembre de este año.

“Muy contento por estar acá nuevamente, como todos los años. Planificando lo que será mi año competitivo. Ya me reuní con Hernán, le comuniqué los detalles de lo que será mi competencia y también a nivel organización del torneo que vengo haciendo hace tres años acá, para seguir difundiendo la disciplina de fuerza en Comodoro”, señaló José Poblete.

“A nivel atleta soy una persona que le gustan los desafíos, poder superarme. En el recorrido, en cada competencia he ido siempre a más. Mi idea siempre fue competir, y una vez instalado en la disciplina, poder medirme con la gente más fuerte. He tratado de viajar a Europa para estar en los mundiales y gracias a eso he recibido invitaciones para este año”, explicó.

“Hay un torneo en Noruega, me voy a estar midiendo con los nórdicos más fuertes. Así se llama el torneo. El Nórdico más fuerte. Abrieron la competencia para todo el mundo, porque era una competencia un poco cerrada para ellos. Muy contento por el organizador y la invitación. También tengo una posibilidad de ir al Arnold de Brasil, del 24 al 26 de abril. Es un torneo de la franquicia de Arnold Schwarzenegger, así que muy contento de estar en esos dos torneos, que son los más pesados del mundo”, expresó.

Poblete viene de ser bicampeón en el Grand Prix Internacional de Salta, y se prepara para estos dos compromisos desde la invitación a Noruega, en noviembre pasado.

“Hernán siempre está predispuesto a acompañarnos, teníamos planeada la reunión y ya estamos listos para cerrar este año tanto a nivel atleta como organización. Salió todo muy bien. La fecha local será el 19 y 20 de septiembre, estoy viendo lugares, pero en marzo estaremos dando la información. Los atletas que quieran venir de Argentina y de parte de Sudamérica ya saben lo que tienen que hacer, y es una noticia que estaban esperando”, cerró.

El Arnold Classic será en San Pablo (Brasil) del 24 al 26 de abril, organizado por la franquicia Arnold Sports Southamerica, mientras que el “Nórdico Más Fuerte” será el 9 de mayo en Kristiansand, Noruega.