Polémica por la influencer porteña que vino a esquiar a la cordillera

En el marco de la pandemia por Conoravirus, y de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, que acarrean una serie de restricciones para movilizarse por el país, una nueva polémica se instaló por una influencer de deportes extremos, que viajó sin miramientos desde Buenos Aires, hasta Bariloche, pasando por Neuquén, para hacer snowboard y esquí.

Se trata de Barbara Pérez (@barbaraperezw su Instagram, en el que tiene 176 mil seguidores), quien publicó una serie de historias y posts con su viaje a la Patagonia, pasando por El Chocón, y por Piedra del Águila, entre otros lugares.

Las redes sociales, sobre todo la de los lugareños, explotaron en repudio, ya que el turismo sólo está permitido para locales, en lugares en donde no haya casos, y con protocolos estrictos.

Ante esto, la joven publicó una serie de historias tratando de aclarar la situación, comentando que el motivo del viaje no eran vacaciones, sino trabajo.

PREGUNTAME donde está mi mente jajjjaLes dejo una joyita... el primer video es en @vailmtn terminando un fuera de pista soñado, uno de los mejores días de riding en mi VIDA, y en mi segunda foto somos mi mamá (ahí atrás cuidándome ) y yo de bebé esquiando remanija haciendo cualquiera en @cerro_chapelco Nací en Buenos Aires, pero desde muy chica que voy de vacaciones una semana a la Patagonia. No me olvido más ese viaje de 19 HORAS en auto, escuchando todos los discos de Creedence Clearwater Revival y mirando el paisaje, hasta llegar a San Martin de los Andes para ir a esquiar y ser la persona más feliz del mundo gran parte de mi corazón esta ahí HOY agradezco a mis viejos por habeme dado esa oportunidad. Me siento muy afortunada y deseo que todo el mundo invierta su tiempo en experiencias como estas, que no te las saca NADIE ni NADA ❄️⚡️ Mi mensaje de hoy muy cliché obvio COLECCIONEN MOMENTOS, no COSAS lxs amo bai