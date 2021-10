Polémico pronunciamiento de ministro del Superior Tribunal

“Hace un tiempo que quiero decir algo: Nuestro amado país está muy mal. Este gobierno es pésimo. El anterior también lo fue. Pero voy a otra cosa: Los que defienden a la política me parecen (lisa y llanamente) unos incautos. Tenemos un país maravilloso. ¡Aprovechémoslo!”.

Este tuit fue posteado este miércoles a la tarde y no por un ciudadano común, si no por uno de los dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut: Alejandro Panizzi. No queda claro el verdadero propósito del mismo, aunque podría prestarse para diversas interpretaciones, una de las cuales podría ser que el magistrado descree de las bondades de la democracia.

El comentario es polémico –y temerario- por provenir de la máxima autoridad judicial de la provincia; de alguien que debe velar justamente por el cumplimiento de las leyes, la principal de las cuales es la Constitución Nacional, que establece la división de poderes para gobernar, los cuales están representados en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los dos primeros los conforman políticos que precisamente apelan a la política para dirimir diferencias y fijar posturas. Si no hay política, no hay democracia. Eso está claro.

Panizzi llegó al STJ desde el entonces juzgado universal de Sarmiento, con el apoyo de Mario Das Neves, y desde entonces su paso por la función pública no ha pasado desapercibido. Hace poco tuvo una lamentable polémica con el Consejo de la Magistratura y durante el gobierno de Martín Buzzi fue sometido a un juicio político que finalmente pudo sortear.