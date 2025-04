Polémicos posteos de Caparrós en contra del Papa

Mientras el mundo se encuentra sumergido en un estado de conmoción y profundo dolor por la muerte del papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años tras sufrir un ictus cerebral que derivó en un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, algunos aprovecharon la ocasión para continuar destilando su odio hacia la Iglesia católica y sus creyentes. Tal fue el caso del escritor Martín Caparrós, quien se encargó de compartir desafortunados mensajes a lo largo de estos días.

“Por fin alguien que tiene algo serio que decir sobre ese buen hombre que dirigió la organización más retrógrada, autoritaria, y machista de la historia”, lanzó el martes Caparrós en su cuenta de la red social X junto a una foto que se burla del fallecimiento del Sumo Pontífice.

El cartel en cuestión fue difundido en la misma red social desde el lunes y mencionaba la oferta de “Pollo al Vaticano sin Papa”.

El posteo en cuestión no fue bien recibido ni por sus propios seguidores. Si bien algunos intentaron resaltar el "humor" del cartel, otros le dejaron bien en claro a Caparrós que sus palabras solo revelan su resentimiento.

"Das pena con tu comentario. Silencio si no tenes nada valioso que aportar. Respeto", le acotó una usuaria mientras que otro le escribió: "No soy ningún fan de la iglesia ni de Bergoglio, pero el tipo se metió con una agenda reformista denunciando esas mismas cosas que vos, y queriendo introducir ideas de cambio, y no se te ocurre nada más que burlarte de la muerte de un hombre que acaba de morir".

"Te admiro como escritor y soy uno de tus lectores, pero lamento mucho esta crítica, muy poco original, repetida, desgastada y módica", le acotó otro usuario.

El año pasado, Caparrós reveló que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Al respecto, una usuaria le escribió: "Veo que te alegrás cada vez que el pueblo esta triste. Miserable forma de ser feliz. Ojalá Dios te bendiga igual Martín, en tu enfermedad física y moral".

El mismo día del fallecimiento de Francisco, lejos de despedir al Sumo Pontífice con respeto, el escritor optó por publicar un mensaje de crítica hacia la fe católica al sostener: “Que lo hicieran con Vargas Llosa era más original; con Bergoglio, menos. Al fin y al cabo, el relato de la cristiandad siempre se basó en sus muertos, de Jesús y los mártires en adelante. Las iglesias eran relicarios, edificios construidos para guardar un trocito de algún muerto”, sostuvo en X.

La postura de Caparrós sobre la Iglesia católica y el Vaticano no es nueva. Desde que Jorge Bergoglio asumió su pontificado en marzo de 2013, el escritor se encargó de defenestrar al para Francisco en cada oportunidad que tuvo.

Caparrós escribió sobre el Papa en varias de sus columnas en The New York Times. Una publicada el 4 de agosto de 2019 trató a Bergoglio de “chanta” y se burló de sus acciones en el pontificado: "Hay uno que los resume a todos: su Chantidad el papa, un señor argentino hijo de un italiano que habla en italiano y ha conseguido convencer a millones de que está cambiando la institución más conservadora, más arcaica del mundo".

En noviembre de 2023, volvió a apuntar contra Francisco: “Un editorialista argentino dice que el papa Bergoglio es 'el argentino más importante de todos los tiempos'. Se ríen San Martín, Sarmiento, Perón, Borges y tantos más que fueron tanto más que jefes de un culto arcaico y reaccionario”.