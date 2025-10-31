Policía sufrió quemaduras en el 20% del cuerpo durante protesta

Una oficial de la Policía del Chubut permanece internada en estado delicado tras haber sufrido quemaduras graves durante la manifestación del jueves por la muerte del niño Elías en Puerto Madryn.

Una oficial de la Policía del Chubut permanece internada en estado delicado tras haber sufrido quemaduras graves durante la manifestación del jueves por la muerte del niño Elías en Puerto Madryn. La cabo primera Micaela Zaiqui resultó alcanzada por llamas luego de que un grupo de personas la rociara con un líquido inflamable en medio de disturbios frente al domicilio del imputado por la muerte del menor.

Según informaron fuentes médicas del Hospital Isola, Zaiqui presenta quemaduras en el 20% de su cuerpo, especialmente en sus piernas y brazo izquierdo. A pesar de la gravedad de las lesiones, no hay compromiso en sus vías respiratorias. La agente fue sometida a una intervención quirúrgica para curaciones y se encuentra estable, lúcida, pero con pronóstico reservado debido a la extensión de las quemaduras, lo que implicará un proceso de recuperación prolongado.

Otra oficial que también resultó herida en el lugar fue dada de alta tras recibir atención médica por un traumatismo leve en la cabeza.

Todo ocurrió tras la audiencia judicial en la que la madre del niño fallecido, Bianca Vargas, se presentó como querellante para solicitar que se revoque la prisión domiciliaria al padre de Elías, quien está imputado por el trágico accidente vial en el que murió el niño. La jueza Patricia Reyes rechazó el pedido, lo que derivó en una movilización de familiares y allegados hacia el domicilio del acusado.

Durante la protesta, se habría iniciado un foco ígneo sobre la calle frente a la vivienda, y en el intento de sofocarlo, las policías fueron atacadas. Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que tres personas arrojaron un líquido combustible sobre las uniformadas, provocando las quemaduras. El caso está siendo investigado y ya se identificaron a posibles responsables del ataque.

Desde la fuerza policial se activaron los protocolos de seguimiento médico y apoyo psicológico para ambas agentes, mientras continúan las pericias a cargo de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

El hecho generó conmoción en la comunidad y un fuerte repudio por la violencia registrada durante una manifestación que comenzó de forma pacífica pero terminó con graves consecuencias.