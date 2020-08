Por ahora no habrá nuevas trabas para el dólar ahorro

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas", dijo el Presidente en declaraciones a radio La Red, en referencia a la adquisición de ese cupo de dólar al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto “PAÍS” (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”).

Según el primer mandatario, "no son sumas tan importantes, pero son un problema, 200, más 200, más 200; los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema".

En ese sentido, trascendió que en la primera semana de agosto, para cubrir esa demanda, el Banco Central debió vender US$ 477 millones (US$ 95 millones por rueda), monto 73% mayor a los US$ 258 millones volcados al mercado en igual lapso de julio.

Al ser consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario dijo esta mañana que "lo vamos a ver, lo estamos estudiando" con el Ministerio de Economía.

En ese sentido, desde la cartera económica aclararon más tarde que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo".

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes –canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta US$ 500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto)- se estabilizará el frente cambiario", confiaron.

Tras ratificar que "va a haber, entonces, menos presión sobre el frente cambiario", reafirmaron que "no hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".