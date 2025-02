Por los insultos al gobernador hubo 22 despidos en la pesquera

Se los responsabiliza no solo de los insultos dirigidos al gobernador Claudio Vidal, sino también de proferir fuertes amenazas al mandatario provincial cuando el mismo visitara el lunes ese complejo industrial, acompañado por un grupo de empresarios de nacionalidad china.

El propio presidente de la citada cooperativa, Alejo Cabana, confirmó a El Patagónico los despidos, precisando que gran parte de los involucrados formaban parte de los consejos directivos de las dos cooperativas que anteriormente operaban en esas instalaciones ubicadas en el barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia, denominadas 20 de Noviembre y El Dorado.

Cabana negó rotundamente que haya recibido directivas del gobierno provincial para proceder a las cesantías, afirmando que la decisión la adoptó la cooperativa que preside dado que en su reglamento interno existen normas de convivencia y respeto que deben cumplirse y adelantó que mañana formalizara una denuncia ante la justicia por los incidentes del lunes.

Además, en horas de esta tarde invitó a un periodista de El Patagónico a recorrer los sectores de trabajo donde se estaban desarrollando las tareas con absoluta normalidad e incluso presentó a un grupo de jóvenes operarios recientemente incorporados, añadiendo que todos son oriundos de Caleta Olivia y que en el futuro se dará prioridad a otro grupo local que ya comenzó a realizar capacitaciones.

En tanto, hasta avanzada la tarde, en el acceso a la planta se mantenía una custodia policial en prevención de nuevos incidentes.

Por otra parte trascendió que la gente que reaccionó contra el gobernador y su comitiva, también había golpeado las mesas de fileteado con cuchillos y chairas (elementos metálicos para afiliar) a modo de amenaza, lo que hizo que el personal que lo custodiaba lo retirara inmediatamente del lugar.

DISCUSIONES INTERNAS Y REPERCUSIONES

Al personal cesanteado no se les permitió el ingreso a primera hora de este martes y como parte de ellos instigaron al resto de los operarios y operarias para que no ingresaran a la planta (son algo más de 300), se registraron fuertes discusiones dado que la mayoría argumentó que no iba a poner en riesgo su fuente de trabajo.

En el lugar también se hicieron presente numerosos efectivos policiales de la División Infantería, pero no se registraron nuevos incidentes, aunque pudo saberse que se deslizaron amenazas hacia el presidente de la cooperativa Sur Caleta Lda.

Más tarde se sucedieron comunicados de diferentes instituciones, indistintamente apoyando criticando la gestión del Vidal.

Uno a favor fue el emitido por sindicato de los petroleros convencionales, señalando que “la democracia se fortalece con el diálogo plural, el respeto a las instituciones y la defensa de los principios que garantizan la convivencia pacífica. En tiempos donde la intolerancia amenaza con fracturar el tejido social, desde el Sindicato de Petróleos, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) manifestamos nuestro firme rechazo a cualquier forma de violencia, sea física o simbólica, que busque socavar los cimientos de nuestra sociedad”.

Por su parte el partido de izquierda Política Obrera puso de manifiesto que “Vidal arma listas negras y envía a la policía a los ingresos de la pesquera”.

Añade que “el gobernador, en su paso sin publicitar por la zona norte de Santa Cruz, recorrió la planta pesquera (Ex Barilari) donde cientos de trabajadores vienen recientemente de ser ´despedidos´ y luego reincorporados en peores condiciones laborales. Todo esto en el contexto de cooperativas, que son la forma de contratación de las pesqueras, desde comienzo de los 90. Un proceso de precarizacion absoluta, perpetrado por Néstor K y continuada por Vidal”.

“La indignación de las y los trabajadores se hizo sentir. El gobernador debió salir con su escolta de matones, ante los gritos y silbidos que exigían que se vaya. Como represalia, hoy se encontraron con los portones de la planta cerrado y con personal policial custodiando que no ingresen 22 trabajadores, colocados en una lista negra”.