Por qué Flor Regidor y Denisse González se odian

Durante un stream en vivo, las ex participantes de Gran Hermano se cruzaron por culpa de Bautista Mascia.

Tras el final de Gran Hermano, los ex participantes del reality buscaron la manera de seguir trabajando en el medio. Algunos de ellos cuentan con muchos más seguidores que otros ya que lograron ganarse el cariño del público durante su paso por el programa de Telefe.

Esta semana, durante una de las transmisiones del programa de Gastón Trezeguet en República Zeta, estuvieron como invitados Bautista Mascia, Denisse González, Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. Durante la charla, la novia del ganador de esta edición fue la protagonista de un incómodo momento que no pasó desapercibido por los fanáticos.

Todo comenzó cuando el conductor del streaming leyó en vivo un comentario del chat. "Gastón conta que al principio Flor iba por Bautista, ya sabe chicos”, dijo Trezeguet. Sin embargo, Denisse respondió: “No, no lo saben. Ellos no lo saben”. La respuesta de Emma la dejó sorprendida: “Si, si lo sabemos. Lo hablabamos, nos cagaba*s de la risa”.

Mientras se hablaba del tema, a Nico se lo notó bastante nervioso y Bautista aseguró no estar enterado. “Porque hay 75 cámaras Bautista”, soltó Denisse ante la pregunta del uruguayo sobre cómo sabían del interés de Flor en él. Cabe recordar que, a pocas horas de entrar en la casa, Flor le comentó a Bautista que él solía darle “likes” a sus publicaciones de Instagram.

“Cuando yo le dije a Bauti el comentario de la historia, es porque no tengo filtro y digo lo que pienso y me chup* un huevo todo. Me olvidé que habían cámaras”, se justificó Flor Regidor y, en un intento por dar terminado el tema, añadió: “¿Es necesario revolver?”.

“Cuando yo salgo de la casa, se plantea lo de los peluches y se empieza a mostrar lo de los 'Me gusta', pero también sale una amiga tuya a decir que sí Bautista hubiera estado solo, te hubiera gustado él”, le retrucó Denisse frente a frente. Y dio por finalizado el tema diciendo: “No te enojes Florencia que yo con vos no quiero pelear”.