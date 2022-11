"La detención preventiva tiene requerimientos especiales y no se da en todos los casos", señaló el procurador adjunto del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Emilio Porras Hernández. De esta forma, replicó el reclamo de padres de niños del jardín 406 que denuncian abusos sexuales por parte de un docente.

Por qué no está preso el docente denunciado

Esta mañana hubo una reunión en el municipio donde el Ministerio Público Fiscal, Municipalidad y las fuerzas de seguridad coordinaron acciones para contener a los padres que reclaman justicia por las denuncias de abuso sexual de niños del Jardín 406 y que desde el jueves a la mañana se mantienen apostados en Abásolo y Ruta 3, cortando los accesos a Comodoro por la zona norte.

“El objetivo de la reunión es coordinar acciones para descomprimir esta situación que afecta a todos los ciudadanos. Las acciones que coordinamos con otras instituciones son la intervención del Ministerio de Educación y la Policía para poder controlar. La fiscal ha tenido diálogo con los padres de las víctimas y a esta altura no tenemos mayor dificultad con ellos. Esta dificultad que tenemos es con otras personas que piden justicia pero no específicamente por este caso”, dijo Porras Hernández.

Respecto del reclamo de respuestas por parte de la Justicia, indicó: “La función de la fiscal es trabajar en la investigación del caso y que tome las medidas probatorias. No hay que perder de vista que son casos muy sensibles donde están comprometidos niños; por lo tanto no hay mayor información que dar excepto a los padres. El tiempo de resolución es algo que está marcado por la ley; no es algo que nosotros caprichosamente disponemos”.

En cuanto a por qué aún no fue detenido el acusado, el segundo de Jorge Miquelarena señaló que “la detención preventiva en el marco de un proceso tiene requerimientos especiales. No se da en todos los casos. Una vez reunida la evidencia, si corresponde puede sobrevenir”.

“Lo que corresponde cuando hay una denuncia es investigarla y al final del proceso si la persona es condenada, que la cumpla. A los padres todas las veces que quieran vamos a recibirlos y les vamos a dar la información que ellos deseen saber”, recalcó.

“Somos absolutamente empáticos con los padres y con su dolor. Que confíen porque estamos realmente abocados en investigar y recolectar las pruebas. No quiere decir que la causa no siga su curso. Es un proceso que hay que transitarlo”, indicó en declaraciones a LaCienPuntoUno.