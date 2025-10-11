El Patagonico
Portugués, Rada Tilly y Roca repitieron victoria en la 2ª fecha

De los seis equipos que arrancaron ganando en el inicio del Clausura del Ascenso, tres siguen arriba.

Se disputó este sábado la 2ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que estuvo a punto de suspenderse por un conflicto entre los árbitros y la sede madre del fútbol local.

Luego de una primera jornada donde seis equipos picaron en punta, tres de ellos se mantuvieron en la senda de la victoria: el ascendido Rada Tilly (campeón del Apertura), Deportivo Portugués y Deportivo Roca.

El “Aurinegro” goleó 3-0 a Stella Maris, el “Lusitano” aplastó 6-1 a Oeste Juniors y el “Albirrojo” venció 2-0 a San Martín. De los que ganaron en el debut, Nueva Generación empató 1-1 con Comodoro FC, Caleta Córdova perdió 3-1 ante Ferrocarril del Estado y Talleres Juniors tuvo libre.

Además, Manantiales Behr de Ciudadela

……………….

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 11

- Ferrocarril del Estado 3 / Caleta Córdova 1.

- San Martín 0 / Deportivo Roca 2.

- Oeste Juniors 1 / Deportivo Portugués 6.

- Comodoro FC 1 / Nueva Generación 1.

- Stella Maris 0 / Rada Tilly 3.

- Universitario 0 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

Libre: Talleres Juniors.

