Portugués, Rada Tilly y Roca repitieron victoria en la 2ª fecha

Se disputó este sábado la 2ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que estuvo a punto de suspenderse por un conflicto entre los árbitros y la sede madre del fútbol local.
Luego de una primera jornada donde seis equipos picaron en punta, tres de ellos se mantuvieron en la senda de la victoria: el ascendido Rada Tilly (campeón del Apertura), Deportivo Portugués y Deportivo Roca.
El “Aurinegro” goleó 3-0 a Stella Maris, el “Lusitano” aplastó 6-1 a Oeste Juniors y el “Albirrojo” venció 2-0 a San Martín. De los que ganaron en el debut, Nueva Generación empató 1-1 con Comodoro FC, Caleta Córdova perdió 3-1 ante Ferrocarril del Estado y Talleres Juniors tuvo libre.
Además, Manantiales Behr de Ciudadela
Panorama de la 2ª fecha
SABADO 11
- Ferrocarril del Estado 3 / Caleta Córdova 1.
- San Martín 0 / Deportivo Roca 2.
- Oeste Juniors 1 / Deportivo Portugués 6.
- Comodoro FC 1 / Nueva Generación 1.
- Stella Maris 0 / Rada Tilly 3.
- Universitario 0 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.
Libre: Talleres Juniors.
