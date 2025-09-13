Venció 15-5 a Chenque RC y sigue puntero e invicto del torneo en Primera división. También ganaron Comodoro RC, Calafate RC y Patoruzú RC.

Portugués se consolida en el Austral de rugby

Deportivo Portugués le ganó de visitante a Chenque RC por 15-5 y de ese modo se afirma en lo más alto del Torneo Austral de rugby, luego de iniciarse este sábado la quinta fecha.

De esa manera, el elenco “Luso” no solo sigue en lo alto del campeonato, sino que además continúa como único invicto en la categoría Superior.

Por su parte, Comodoro RC trepó al segundo puesto tras aplastar de local a San Jorge RC de Caleta Olivia por 71-26, mientras que Calafate RC superó en Gaiman a Draig Goch RC 69-21 y saltó al tercer puesto.

En el restante partido que se jugó en Primera división, Patoruzú RC de Trelew le ganó de local a Puerto Madryn RC por 23-21, ubicándose en el octavo puesto del campeonato.

La quinta fecha de la fase regular del Austral de rugby se completará este domingo cuando Bigornia Club de Rawson reciba a Trelew RC.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 23 puntos, 2) Comodoro RC 16, 3) Calafate RC 16, 4) Trelew RC 13, 5) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC 10, 7) Bigornia Club 9, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 5 y 10) San Jorge RC 0.

Panorama de la 5ª fecha

SABADO 13

CANCHA: DRAIG GOCH RC - GAIMAN

- Draig Goch RC PP / Calafate RC GP (M-16).

- Draig Goch RC 21 / Calafate RC 40 (M-18).

- Draig Goch RC 21 / Calafate RC 69 (Primera).

CANCHA: PATORUZU RC – TRELEW

- Patoruzú RC 24 / Puerto Madryn RC 19 (M-15).

- Patoruzú RC 0 / Puerto Madryn RC 26 (M-16).

- Patoruzú RC 18 / Puerto Madryn RC 24 (M-18).

- Patoruzú RC 23 / Puerto Madryn RC 21 (Primera).

CANCHA: CHENQUE RC – EL TREBOL

- Chenque RC 49 / Deportivo Portugués 15 (M-15).

- Chenque RC 40 / Deportivo Portugués 42 (M-16).

- Chenque RC 0 / Deportivo Portugués 22 (M-18).

- Chenque RC 5 / Deportivo Portugués 15 (Primera).

CANCHA 2: COMODORO RC – ASTRA

- Comodoro RC 71 / San Jorge RC 0 (M-16).

- Comodoro RC 29 / San Jorge RC 27 (M-18).

CANCHA: 1 COMODORO RC – ASTRA

- Comodoro RC 54 / Combinado San Jorge RC/ Truncado RC 45 (Intermedia).

- Comodoro RC 71 / San Jorge RC 26 (Primera).

DOMINGO 14

CANCHA: BIGORNIA CLUB – RAWSON

11:30 M-15: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa Local y designa visita.

13:00 M-16: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Designa local y designa visita.

14:30 M-18: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.

16:00 Primera: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Rodrigo Lofvall (URAV). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Daniel Barchetta.

Foto: Competencias URA.