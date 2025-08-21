Presentan el concurso "Playas con Poesías"

La propuesta destinada a mayores de 16 años, es organizada por las subsecretarías de Turismo y de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia.

El concurso “Playas con Poseías” tiene como objetivo difundir las bellezas naturales de las playas aledañas a nuestra ciudad a través de la literatura.

El lanzamiento se realizó este jueves en el marco de una conferencia de prensa que contó con la presencia del secretario de Gobierno, Luis Melo; su par de Cultura y Deportes, David Jones; las subsecretarías de Cultura, Dana Moreno y de Turismo, Valeria Negro; junto a los escritores Verónica Lamberti y Héctor Ibáñez, quienes oficiarán de jurado del encuentro.

En este marco, Negro explicó que la iniciativa surge como continuidad de la tarea que se viene desarrollando con el objeto de poner en valor nuestra costanera, como también la extensión de playas, y se gestó a partir de una iniciativa de escritores locales que une el arte y estos valiosos paisajes naturales.

Los lugares elegidos para retratar a través de la poesía son: Playa Asina; Bajada de la Osa; Las Roquitas; el Muelle y Bahía Lángara, donde se plasmarán las obras ganadoras, promoviendo de esta manera nuestro destacado corredor de playas.

Las inscripciones se habilitarán a través de las redes sociales oficiales de la Subsecretaría de Turismo, donde los interesados podrán acceder a un formulario en el que deberán elegir la playa a la que destinarán su poesía.

El plazo de entrega de los trabajos se extenderá hasta el 20 de octubre, mientras que el cierre del concurso se realizará en el marco de las celebraciones por el aniversario de Caleta Olivia.

“La idea es jugar mucho con los nombres de nuestras e invitamos a la gente que las imagine a través de la poesía, lo cual también es una manera de fortalecer el sentido pertenencia de las mismas” subrayó Valeria Negro.