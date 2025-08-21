Propician nuevas normativas por situaciones de violencia

Funcionarias de rango municipal y provincial mantuvieron una reunión para avanzar en marcos normativos y políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias en Caleta Olivia.

De encuentro tomaron parte, en otras, la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos, la diputada Patricia Urrutia y la concejal Iris Casas.

Vale señalar que la edil había planteado en una sesión del cuerpo legislativo su preocupación por una serie de incidentes que se venían registrando principalmente en los accesos a locales nocturnos bailables.

En ese marco, Ramos manifestó que el objetivo del inicio de este tipo de reuniones es consolidar estos equipos de trabajo para avanzar en acciones conjuntas ante diferentes demandas.

“Nuestra Secretaria tiene toda la información, todo el análisis situacional de cómo estamos en nuestra localidad y este tipo de encuentros sirven para poder diseñar políticas públicas que tengan que ver con el diagnóstico de todas las situaciones que acontecen en nuestra localidad”, puntualizó

Por su parte, la diputada Urrutia subrayó la importancia de articular esfuerzos para promover una agenda en común, precisando que “esamos impulsando un trabajo que se desarrollará desde este mes de agosto a fin de año, en cuanto a campañas de prevención, Punto Violeta y trabajos que necesitamos afianzar en la localidad”

Finalmente señalaron que, entre las acciones conjuntas y como continuidad al trabajo realizado en el Encuentro Patagónico organizado en la localidad en el marco del 3J, a 10 años de “Ni una Menos”, donde a partir de una iniciativa del municipio local se conformó una mesa de trabajo con diferentes sectores.