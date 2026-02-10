Presentaron el Torneo Abierto Patagónico Nacional de Judo

Será del 21 al 23 de febrero, en Comodoro Rivadavia. El certamen contará con más de 250 judocas de distintos puntos del país.

Comodoro Rivadavia será la sede del Torneo Abierto Patagónico Nacional (del 21 al 23 de febrero), evento puntuable para el ránking nacional, y el Campus Nacional (23 y 24 de febrero), que tendrá la participación del técnico de la Selección Argentina de Judo, el maestro Tigran Karhanyan.

El lanzamiento oficial fue en el Hotel Deportivo y contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, Ramiro Ruiz, titular de la Asociación de Judo de Chubut y Emiliano Sillero, de la Federación Chubutense de Judo.

Ramiro Ruiz remarcó el trabajo que se viene realizando desde los dirigentes, deportistas y familias del judo de Comodoro, en esta nueva gestión.

“Contar con un evento ranqueable es muy importante para para Comodoro, para la provincia, donde van a poder participar muchos chicos que en otros eventos lejos no pueden ir y, sobre todo, contar con la presencia del presidente de la Confederación (Argentina de Judo); Oscar Cassinerio, y el técnico de la Selección (Tigran Karhanyan), con todos sus colaboradores que van a dirigir el campo de entrenamiento. Será una experiencia muy rica para los judocas de Chubut y del país”, aseguró Ruiz.

Por su parte, Hernán Martínez, expresó que el Torneo Abierto Patagónico Nacional y el Campus Nacional “es un hecho histórico para el judo, porque vamos a tener la presencia del presidente de la Confederación Argentina (Oscar Cassinerio IX Dan), que podrá ver dónde está el semillero, porque de acá han salido grandes deportistas. Me pone contento que una dirigencia joven tomó un desafío muy grande que es hacer este torneo donde estarán grandes referentes del judo en nuestra ciudad”.

Martínez, aclaró que tanto el Estado municipal como provincial “vamos a acompañar esta iniciativa, poniendo los recursos que estén en nuestro alcance y motivarlos para que esto tenga una continuidad”.

Mientras tanto, Milton Reyes, felicitó a la dirigencia deportiva de la ciudad “por el compromiso, porque hacen un esfuerzo enorme para traer un torneo nacional. Desde Chubut Deportes vamos a acompañar a la dirigencia para que esta disciplina crezca, porque es necesaria e importante. La única manera de poder crecer es trabajando en conjunto como lo hacemos con Comodoro Deportes, como lo hacemos con cada una de las instituciones”.