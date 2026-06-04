Presentaron la 10ª edición de la prueba "Aventura Franca Austral"

La carrera de running, que se realizará en el Area Natural Protegida El Doradillo el domingo 9 de agosto, tuvo su lanzamiento en Chubut Deportes.

Este miércoles por la mañana en el Salón Auditorio de Chubut Deportes, se realizó el lanzamiento de la 10ª edición de la tradicional carrera de running denominada “Aventura Franca Austral”, que se disputará el domingo 9 de agosto en el Area Natural Protegida El Doradillo, en plena temporada de ballenas.

Encabezó la presentación, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, quien estuvo acompañado por la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del Directorio del ente y los organizadores del evento, Juan Angeleri y Damián Blanco.

Durante su alocución, Reyes valoró la realización, destacando que “es un evento relacionado con deporte y el turismo. Habitualmente muchísimos visitantes de todo el mundo se acercan a esta hermosa ciudad que tiene nuestra provincia a ver ballenas, en este caso en particular, el deporte permitirá disfrutar de estos paisajes y bellezas naturales que ofrece el área de El Doradillo”.

El funcionario agregó que es “una actividad deportiva que también defiende lo sustentable y cuida el medio ambiente, eso sumado a esta gran herramienta que es el turismo deportivo, dado que mucha gente de todo el país vendrá a disfrutar de un fin de semana en nuestra provincia, lo que implicará un impacto en el movimiento económico muy importante para la ciudad y la región, por ello para nosotros es muy importante estar acompañando esta jornada deportiva”, sentenció.

Por su parte, Juan Angileri se mostró “muy contento de estar en la cuna del deporte de Chubut para dar detalles de este evento que tendrá participación de atletas de todo el país y de países vecinos. Un evento que tiene límite de participantes de 450 cupos, teniendo en cuenta que se corre dentro de un área natural protegida. Hoy quedan los últimos 100 lugares y aquel que quiera participar, puede inscribirse a través de la web: https://aventurafrancaaustral.com.ar. Agradecemos el respaldo de Chubut Deportes y todos los que hacen posible la realización de este hermoso evento que ya es tradicional en nuestra zona”.

DETALLES DE LA PRUEBA

La propuesta incluirá cuatro distancias: 26, 19, 11 y 7 kilómetros. Los recorridos atravesarán cañadones, senderos, canteras, acantilados y playas, con presencia de fauna autóctona y un entorno que ofrece una experiencia única para corredores.

El evento convocará a atletas de distintos países. Participarán corredores de Uruguay, México, Chile, Perú, Paraguay y Costa Rica, junto a deportistas de toda Argentina.

La acreditación y premiación se realizará en un hotel de la ciudad. Los participantes recibirán kits con indumentaria, accesorios, traslado, hidratación y beneficios adicionales. La jornada incluirá servicios pensados para corredores.

La organización implementará acciones orientadas al cuidado ambiental. Se utilizarán materiales reutilizables, se separarán residuos y se trasladará a los participantes en micros para reducir la circulación de vehículos. Estas medidas buscan minimizar el impacto.

Además, el día previo se realizará una Expo Aventura y Run. El espacio contará con stands de indumentaria, calzado y productos regionales. La actividad ampliará la propuesta para participantes y público.

de 4.000 corredores ya vivieron esta experiencia en las nueve ediciones anteriores, que combina deporte y naturaleza. La carrera se posiciona como uno de los eventos más convocantes de la región.