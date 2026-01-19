Prisión preventiva para un policía acusado de abuso sexual a una adolescente

Un joven integrante de la fuerza policial, de 19 años, fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente, y permanecerá 45 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La medida fue dispuesta este domingo por la jueza María Inés Bartels, durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

La causa es investigada por la fiscal Romina Carrizo, quien impulsó la investigación a partir de la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría de la Mujer. Desde el inicio del proceso, la Fiscalía solicitó medidas urgentes para preservar pruebas, resguardar a la víctima y garantizar el normal desarrollo de la investigación.

En ese marco, durante la madrugada del sábado se llevaron a cabo allanamientos con habilitación nocturna, en los que se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés que serán sometidos a peritajes. En ese procedimiento se concretó la detención del imputado.

Durante la audiencia, la jueza consideró acreditada en esta etapa preliminar la existencia del hecho investigado y la probable autoría, y resolvió dictar prisión preventiva por la existencia de riesgos procesales, conforme lo informado por la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que, debido a la extrema gravedad y sensibilidad del caso, se mantiene estricta reserva sobre la identidad y los datos personales de la víctima, en cumplimiento de los protocolos vigentes para hechos de violencia sexual y de los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes.

La investigación tendrá un plazo de seis meses, período en el cual se producirán nuevas medidas probatorias. Finalizada esa etapa, la Fiscalía evaluará la elevación de la causa a juicio, mientras el acusado permanece detenido.