Pronóstico de lluvias y nevadas en Comodoro

La ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta un día marcado por las bajas temperaturas y la inestabilidad. Según el pronóstico, se esperan lluvias y nevadas, especialmente durante la mañana, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 78 km/h.

El día comenzará con lluvias y nevadas, y las probabilidades de precipitación se mantendrán entre un 40% y 70%. La temperatura mínima será de 3°C, y el viento soplará con fuerza desde el sudoeste a una velocidad de entre 32 y 41 km/h. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h.

Posteriormente, por la tarde, la inestabilidad persistirá con lluvias y nevadas, aunque la probabilidad de precipitación disminuirá a un 10-40%. La temperatura máxima ascenderá a 8°C, y el viento cambiará su dirección al sur, manteniendo una intensidad similar de 32 a 41 km/h. Sin embargo, las ráfagas se intensificarán, pudiendo alcanzar los 78 km/h.

Finalmente, la noche traerá un alivio en las condiciones climáticas. El cielo estará parcialmente nublado, con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 4°C, y los vientos del sudoeste reducirán considerablemente su velocidad, oscilando entre 13 y 22 km/h. A pesar de la calma, las ráfagas aún podrían llegar a los 59 km/h.