Martes frío y ventoso con probabilidad de lluvias y nevadas

La ciudad se prepara para una jornada marcada por el frío y el viento, con una alta probabilidad de precipitaciones, incluyendo nevadas, hacia la noche.

Según el pronóstico meteorológico, el martes se presentará con un descenso de las temperaturas y vientos moderados a fuertes. Durante la mañana, el cielo estará con lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima se ubicará en 5°C, mientras que los vientos predominantes del oeste soplarán con una intensidad de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Posteriormente, por la tarde, el tiempo estará mayormente nublado y las probabilidades de precipitación disminuirán a menos del 10%. En este sentido, la temperatura máxima se ubicará en los 10°C, y los vientos del oeste se intensificarán, oscilando entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Finalmente, la noche traerá consigo un cambio significativo en las condiciones climáticas. El pronóstico indica una alta probabilidad de lluvias y nevadas, con una chance de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá a 6°C, y los vientos, manteniendo la dirección predominante del oeste, soplarán con una velocidad de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por lo tanto, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de precipitaciones y ráfagas intensas, especialmente durante las últimas horas del día.