Viernes algo nublado y con máxima de 10°C

A pesar de un cielo mayormente cubierto por la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables durante la tarde.

Comodoro Rivadavia se prepara para una jornada marcada por el viento y las nubes. Si bien el día comenzará con un cielo mayormente nublado.

A medida que avance la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 5 °C, acompañada de vientos provenientes del sector sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la tarde, el sol comenzará a asomarse tímidamente, dando lugar a un cielo algo nublado. En consecuencia, las temperaturas ascenderán hasta los 10 °C, convirtiendo este en el momento más cálido del día. Los vientos, en tanto, rotarán al sureste y mantendrán una intensidad similar a la de la mañana, aunque sin ráfagas significativas.

Finalmente, al caer la noche, el cielo se presentará ligeramente nublado y la temperatura descenderá hasta los 6 °C. El viento continuará soplando desde el sureste, pero disminuirá su fuerza a un rango de entre 13 y 22 km/h, permitiendo un cierre de jornada más tranquilo.