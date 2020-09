Propietarios de gimnasios fueron recibidos en el municipio

Según explicaron los manifestantes, desde que comenzó la pandemia, cerraron un total de 50 instituciones en la ciudad.

Después de que ayer por la tarde marcharan por el Centro de Comodoro Rivadavia, los dueños de gimnasios, centros culturales y de danzas, decidieron que este miércoles se concentrarían en la Municipalidad, con el objetivo de mantener una reunión con el intendente Juan Pablo Luque.

Todo esto se da luego del anuncio que hizo el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, sobre nuevas medidas restrictivas y prohibiciones que rigen desde hoy en Comodoro y Rada Tilly, ante el incremento de contagios de Covid-19 que resientan el sistema sanitario, sobre todo en terapia intensiva.

gym2.jpg

Desde el sector se plantea que el cierre de gimnasios sea sólo por una semana. Oscar Núñez, propietario del Gym Fitness, habló sobre la posibilidad que será expuesta a las autoridades municipales y explicó - en Radio Nacional- qué “hay que encontrar una salida a una situación muy difícil para todos”.

"Este miércoles han tomado la determinación de mantener sus puertas cerradas. No queremos romper las reglas y lo que buscamos es una respuesta del municipio” , indicó y agregó: “no estamos de acuerdo en cerrar porque nosotros, desde marzo, venimos trabajando para dar seguridad y servicio a la gente” y “hoy parece que somos los culpables que el coronavirus este en Comodoro Rivadavia”.

Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno, desde su lugar, dijo que hasta esta mañana en el Ejecutivo no contaban con el decreto. “No reuniremos no solo con ellos, sino con todas las actividades que se puedan ver afectadas por este potencial decreto y veremos en conjunto si hay alguna alternativa”.

Sampaoli detalló que “son varias actividades, referentes de talleres culturales, canchas de paddle, natatorios, escuelas de danzas, propietarios de chanchas de fútbol. Es una situación compleja y difícil de varios puntos de vista”.

LAS MEDIDAS

Además de regresar al DNI para circular –pares los lunes, miércoles y viernes; e impares los martes, jueves y sábados-, el funcionario informó de prohibiciones que afectarán a gimnasios, centros culturales y de danzas, entre otros, los que deberán cerrar sus puertas en estas dos semanas.

Espacios cerrados, como gimnasios y centros de danza y culturales deberán cerrar durante dos semanas.

Este miércoles se publicará un decreto con los detalles de las prohibiciones que además implican que solo circulen personal esencial y proveedores en ambas ciudades –también en Puerto Madryn- con DNI.

El traslado en vehículos estará autorizado solo para dos personas y el horario comprenderá de 7 a 21 todos los días, menos el domingo. La actividad comercial también será por DNI y al 50 por ciento de la capacidad de cada local.

No se verán afectados en sus actuales horarios los bares, cervecerías, restaurantes y confiterías, aunque continúa vigente el turno previo y el delivery.

Caminatas y ejercicios al aire libre deberán hacerse de manera individual y según la terminación del DNI durante los próximos 14 días, salvo los menores que podrán salir con uno de sus progenitores. Las reparticiones estatales se manejarán con guardias mínimas; el resto volverá al trabajo desde sus casas.

Los domingos continuarán las restricciones actuales, por lo que no se podrá circular entre las 21.30 del sábado y las 6 del lunes.