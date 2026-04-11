Propofol: procesan y embargan a Hernán Boveri y "Fini" Lanusse

Se trata del anestesiólogo y la exresidente involucrados en las "fiestas recreativas" con esa droga en las que fallecieron al menos dos personas.

La Justicia dictó el procesamiento de los profesionales vinculados al Hospital Italiano, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad para ser utilizados con fines “recreativos”.

El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente al anestesista Boveri y a la exresidente Lanusse por el delito de administración fraudulenta, estableciendo no solo el procesamiento sino también medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos millonarios sobre sus bienes, ya que para la fiscalía habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital. En el caso del anestesista, el embargo es por $70 millones y en el de la exresidente del Italiano por $30 millones.

Según la hipótesis que se investiga, ambos habrían extraído medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el Propofol, un potente agente hipnótico de corta duración, para derivarlos a la utilización particular en “fiestas recreativas”, en las cuales fallecieron el anestesiólogo Alejandro Salazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, ocurridas en sus domicilios particulares.

De hecho y según testimonios, Lanusse fue vista en el departamento de Salazar luego de su deceso, motivo que derivó en una denuncia judicial de la Asociación Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA).

Como se sabe, la investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano que detectaron inconsistencias alarmantes en el inventario de medicamentos anestésicos. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central.

Lo que comenzó como una investigación interna por malversación de activos tomó un giro policial y judicial cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos, que produjeron al menos dos muertes.

El uso recreativo de anestesia —una práctica extremadamente peligrosa que puede derivar en paros cardiorrespiratorios si no se cuenta con asistencia ventilatoria— se convirtió en el eje central del escándalo.

Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse, quien en ese momento se desempeñaba como residente, y suspender preventivamente a Hernán Boveri. Posteriormente, el hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.