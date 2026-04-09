Ever Banega fue inscripto como deudor alimentario

La Justicia de Rosario inscribió al futbolista en el Registro de Deudores Alimentarios y ordenó retener parte de su salario en Defensa y Justicia.

El futbolista Ever Banega atraviesa una situación judicial compleja luego de que la Justicia de Familia de Rosario lo inscribiera oficialmente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hijo Santiago.

La medida fue tomada tras constatarse demoras y pagos incompletos en relación con la cuota fijada en octubre de 2024, cuando el mediocampista aún jugaba en Newell's. En ese momento, se estableció un monto provisorio de USD 3.000 mensuales, que a la cotización actual equivale a $4.200.000.

La Justicia ordenó retener el salario de Ever Banega en Defensa y Justicia

Según consta en la causa, la madre del menor denunció que los depósitos realizados por el futbolista fueron por sumas menores a las fijadas judicialmente y además se efectuaron fuera de término. Ante esta situación, solicitó que se procediera a la retención directa de sus haberes. La jueza interviniente ratificó el monto de la cuota alimentaria y dispuso que el Club Defensa y Justicia retenga el dinero correspondiente y lo deposite en una cuenta judicial del Banco Municipal.

Por su parte, el futbolista solicitó a través de su abogada una reducción del monto al argumentar que sus ingresos actuales son menores a los que percibía durante su paso por Newell's. Sin embargo, el planteo fue rechazado y se mantuvo el valor establecido originalmente. La resolución, que salió a la luz en las últimas horas, priorizó los derechos del menor en cuestión por encima de cualquier cambio que puede haber recibido el reconocido jugador que también tuvo largos pasos por la Selección Argentina.

La inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica restricciones legales que pueden impactar en distintos ámbitos, incluso en la percepción de ingresos, hasta tanto se regularice la situación judicial.