Proponen que se autoricen cenas shows pero sin baile

Desde el 14 de marzo que los trabajadores de eventos no pueden realizar casamientos, fiestas de 15 años y actividades corporativas. Su situación es cada vez más delicada y no saben cuándo ni cómo volverán a cumplir los sueños de sus clientes.

“Somos generadores de millones de pesos para nuestro país. Invertimos mucho dinero para ser una industria de primer nivel. Miles de personas trabajamos en eventos pero los salones no abren sus puertas, los DJs no tocan su música, los fotógrafos y los videografos no guardan recuerdos, los servicios de catering no cocinan, los barman no preparan tragos, animadores y locutores no llevan adelante los eventos, los diseñadores no hacen vestidos de sueños, los negocios de ropa ya no venden ropa de fiesta, las empresas de traslados no tienen a quien llevar, los peluqueros y maquilladores no demuestran su arte, los vigiladores no cuidan autos en las fiestas, el personal de carga ya no tiene que cargar, los servicios de limpieza no limpian salones, y los artistas no trabajan para fiestas”, cuestionaron los trabajadores.

Sin embargo, los empleados del rubro aseguran que desde el 14 de marzo continúan pagando los impuestos nacionales, provinciales y municipales como también continúan haciendo frente a sus deudas generadas por la evolución de sus negocios, corriendo el riesgo de desalojos.

“Estamos luchando para ser escuchados, nos unimos para luchar juntos y vemos cómo se van retirando protagonistas de la industria de los eventos, porque es muy difícil poder soportar más de 190 días sin trabajar. Todos nos entienden, pero nadie nos da soluciones”, cuestionaron.

Es por eso que los trabajadores exigieron que se promulgue la Emergencia Económica del sector, que se los exonere del pago de impuestos y que aprueben los protocolos para saber cómo volverán a trabajar.

Por lo pronto, propusieron que se realicen eventos de cena show, pero sin baile y con las medidas de seguridad pertinentes. “Necesitamos volver a trabajar y necesitamos volver a cumplir sueños”, aseveraron.