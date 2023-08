Proponen test de alcoholemia a los concejales

La última sesión del Concejo Deliberante estuvo marcada por una cuestión “gastronómica”. El reparto de acusaciones de “ñoquis” y pasados de copas de alcohol predominaron en el recinto.

Todo se originó con declaraciones de Digna Hernando (Juntos por el cambio) en los medios de comunicación donde aseguró que la actividad de los concejales parecía “una pelea de borrachos”. Esto llevó a que Viviana Navarro (Frente de Todos) presentara un proyecto de resolución para que se realicen test de alcoholemia y/o estupefacientes cada vez que los ediles tengan sesiones o reunión de comisiones.

“La verdad que leer en un diario la comparación que hizo la concejal (por Hernando) que nos comparó con una pelea de borrachos, decidí presentar este proyecto de resolución. Más que preocupada estoy ocupada para que nos puedan hacer antes de entrar a las comisiones o antes de entrar al Concejo un test de alcoholemia, que nos midan la alcoholemia, que nos midan también a ver si consumimos algún tipo de estupefacientes, porque pareciera que ella hablando desde la vereda de enfrente y, por supuesto, haciendo alusión al resto de los concejales, es la inmaculada concepción”, cuestionó Navarro.

“Y la verdad que si a ella le molesta la forma en que se debaten las cuestiones en las comisiones, es un problema de ella porque la verdad sinceramente hay situaciones que salen de contexto cuando se dirigen a algunas opiniones que destratan al resto de la gente y por eso es que ella hace alusión a que parecía un bar o una pelea de borrachos”, agregó.

La concejala oficialista aseguró que en el recinto brindan con agua, café o mate y chicaneó a su par preguntándo “no sé cómo es una pelea de borrachos o en un bar”. “Como ella tiene conocimiento sobre muchas materias, quizás lo sabe, podría contarnos de qué se trata también”, criticó.

Cada vez que Navarro hablaba del tema, Hernando se retiraba del recinto. Esto aumentaba el disgusto de la exdiputada provincial. Antes de aprobar el pase a comisión, la concejal de Juntos por el Cambio volvió a abandonar la sesión por unos minutos. “Quizás piensa que consumimos o que estamos bajo los efectos del alcohol o algún narcótico, por eso la verdad que me preocupa, me preocupa muchísimo y por eso rápidamente cuando apenas leí las declaraciones de la concejal, dije ‘algo está pasando y no lo estamos viendo’”, consideró.

En este marco, Navarro pidió que se haga un plenario de concejales para analizar la situación. “No tenemos la herramienta de tratamiento de fecha con certeza, pero sí que lo podamos tratar en la comisión que corresponde, que es la comisión 1”, aseveró.

El pase a comisión fue aprobado con ocho votos positivos y un voto negativo de Tomás Buffa. Graciela Saffirio estaba presidiendo la sesión mientras que Hernando seguía afuera del recinto.